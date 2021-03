Česko objednalo dva miliony dávek vakcíny Johnson & Johnson, přijdou v dubnu

Ministr zdravotnictví uvedl, že distribuce vakcíny v Česku měla být vyřešena v řádu dnů. Celkem má země objednané dva miliony dávek, v dubnu by jich mělo podle dřívějších informací dorazit 185 000.

Vakcína je jednodávková, její výhodou je podle ředitelky Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Ireny Storové skladování v chladničkové teplotě. Bude tedy stejně jako AstraZeneca vhodná po očkování v ordinacích praktiků, řekl Blatný.

Zástupci Chytré karantény už předtím na twitteru uvedli, že vakcíny od firmy Johnson & Johnson by mohly do Česka dorazit na konci dubna. „Na jednání s touto firmou se to pokusíme uspíšit,“ napsali.

Chytrá karanténa @ChytraKarantena DATA. Právě schválené vakcíny Johnson&Johnson máme objednané. Mělo by jich celkem přijít 2 miliony, což znamená pro stejný počet osob, touto vakcínou se očkuje pouze jednou. První dodávky vakcíny budeme mít v Česku koncem dubna. Na jednání s touto firmou se to pokusíme uspíšit. oblíbit odpovědět

Vyřešení distribuce vakcíny v Česku předpokládá Blatný v řádu dnů, distributor byl podle něj vybrán a čeká se, jestli se ostatní firmy odvolají. „V době, kdy tady ta vakcína bude, tak bude funkční distributor,“ uvedl ministr. Server iROZHLAS.cz v úterý napsal, že vakcínu Johnson & Johnson by měla v ČR distribuovat společnost Avenier ze skupiny Agel podnikatele Tomáše Chrenka.

Nežádoucí účinky mírné, účinnost 67 procent

Vakcína Janssen od americké firmy Johnson & Johnson se podle českého lékového ústavu podává v jedné dávce do svalu v horní části paže. Klinická hodnocení, kterých se účastnilo přes 44 000 lidí, prokázala, že je bezpečná a účinná pro lidi starší 18 let. V klinických hodnoceních měla vakcína účinnost 67 procent. Evropská komise dnes schválila podmíněné používání vakcíny Johnson & Johnson v EU poté, co látka získala doporučení Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA).

Nežádoucí účinky této očkovací látky, která bude čtvrtou vakcínou schválenou pro použití v EU, byly podle SÚKL obvykle mírné až středně závažné a odezněly během několika dnů po vakcinaci. Patřila mezi ně bolest v místě injekce, bolest hlavy, únava, bolest svalů a pocit na zvracení. Bezpečnost bude podle ústavu i nadále sledována stejně tak, jako se tomu děje u dříve registrovaných vakcín.

Nyní se v EU očkuje látkami od firem Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca. V ČR se očkuje od 27. prosince, obě potřebné dávky už dostalo zhruba 280 000 lidí, alespoň jednu pak dalších asi 668 400 lidí.