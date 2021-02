USA schválily jednodávkovou vakcínu J&J, vydrží až tři měsíce v lednici

Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) dal vakcíně J&J povolení pro nouzové použití den poté, co tento krok doporučila nezávislá expertní komise. Očkování je podle amerických odborníků vhodné pro osoby ve věku 18 let a starší.

Dávky by podle agentury AP mohly začít do jednotlivých amerických států proudit v pondělí. Výrobce očekává, že do konce března dodá Spojeným státům 20 milionů dávek. Zprávu o schválení třetí očkovací látky přivítal i americký prezident Joe Biden, který zároveň varoval před možným zhoršením epidemické situace.



Vakcína J&J podle FDA poskytuje spolehlivou ochranu před těžkým průběhem covidu-19 a tedy i proti hospitalizaci a smrti. Při rozsáhlém klinickém testu dosáhla účinnost proti vážnému onemocnění v USA 86 procent a v Jihoafrické republice 82 procent, píše deník The New York Times.



Výsledky studie J&J také ukázaly, že 28 dní od podání její vakcíny nebyly evidovány žádné hospitalizace ani úmrtí související s nákazou u všech očkovaných. Od výrobků Pfizeru a Moderny odlišuje nově schválený přípravek nejen to, že u něj stačí jedna dávka. Vakcínu Johnson&Johnson je také možné až tři měsíce uchovávat v lednici, což usnadní distribuci.

Fauci vakcínu chválí

„Je to velmi dobrá zpráva,“ řekl po sobotním verdiktu FDA ředitel amerického Národního ústavu zdraví (NIH) Francis Collins. Prominentní epidemiolog Anthony Fauci vakcínu J&J označil za velmi dobrou a vyzval Američany, aby se příliš nezabývali statistikami z klinických testů a zkrátka „akceptovali fakt, že teď máte tři vysoce efektivní vakcíny“.

Novou zbraň v boji proti covidu-19 USA dostávají po týdnech ústupu epidemie, která už má v zemi s 330 miliony obyvatel přes půl milionu obětí. Denní bilance nákaz spadly z rekordních lednových hodnot okolo 250 000 na přibližně 70 000 a počet hospitalizací je poprvé od začátku listopadu pod 55 000.

Očkovací kampaň tento týden postupovala tempem okolo 1,5 milionu aplikovaných dávek denně, přičemž alespoň jednu dávku vakcíny dostalo na 50 milionů obyvatel.

Prezident Biden v reakci na zpřístupnění nové očkovací látky vyzval obyvatele USA, aby byli i nadále opatrní. „Byť je dnešní zpráva důvodem k oslavám, všechny Američany vyzývám, dál si umývejte ruce, zachovávejte sociální rozestupy a dál noste roušky,“ citovala z jeho prohlášení agentura Reuters. Podle Bidena pravděpodobně znovu dojde ke zhoršení epidemie.

Johnson &Johnson usiluje o povolení k nouzovému použití pro svou vakcínu na covid-19 také v Evropské unii a u Světové zdravotnické organizace (WHO). Cílem společnosti je do konce roku vyrobit zhruba miliardu dávek.