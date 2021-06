VIDEO: Zdravotnice chtěla dokázat škodlivost vakcín. Místo toho se ztrapnila

Overholtová v úterý vystoupila na zasedání zdravotnického výboru ohijské Sněmovny reprezentantů. Její praktická ukázka následovala po přednášce lékařky Sherri Tenpennyové, která patří do takzvané Dezinformační dvanáctky.

Tedy mezi dvanáct lidí, kteří stojí za 65 procenty polopravd a nesmyslů šířených na internetu, píše server Huffington Post. A zatímco mluvila, Overholtová si vzpomněla na zjištění, které učinila u oběda.

„Mluvíme tu o svědectví doktorky Tenpennyové o magnetických krystalech ve vakcínách. Tohle jsem zjistila. Mám tu klíč a sponku,“ pronese u řečnického pultíku a demonstrativně si přiloží klíč na dekolt.

Objekt se skutečně na pár sekund přilepí k ženině tělu. „Vysvětlete mi, proč na mně ten klíč drží!“ řekne vítězoslavně. Dál už však experiment nejde podle plánu. Zdravotnice si klíč sundá a se slovy, že drží i na krku, si ho tam přiloží.

Jenže klíč spadne a pak ještě dvakrát, než to Overholtová nevydrží a vymění ho za sponku. Ta se na třetí pokus na moment „chytne“ a pak také spadne. „Tak jestli by to mohl někdo vysvětlit, bylo by to skvělé. Nějaké otázky?“ nevzdává se konspirátorka ve ztichlé síni.

„Já mám tolik otázek,“ komentuje virální video na Twitteru uživatelka Céilí Doyleová. Nick Parco pak poukazuje na to, že Overholtová je zdravotnice. „Šílené je, že kdysi byla tak chytrá, aby zvládla vystudovat zdravotnickou školu,“ diví se.



Důvod, proč předměty na ženě oněch pár sekund držely, je prostý. Lidské tělo produkuje kožní maz (sebum), díky kterému se na nás mohou lepit i věci, jež v sobě nemají ani kousek kovu.

Hoaxy ohledně poočkovacího magnetismu lidského organismu se nevyhnuly ani Česku. V jednom ze svých tweetů se jim v pátek věnoval i prezidentův mluvčí.