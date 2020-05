Trump rozpustí krizový tým. Po továrně na respirátory chodil bez roušky

„(Viceprezident) Mike Pence a pracovní skupina odvedli skvělou práci,“ řekl Trump. „Nyní se ale chceme věnovat trochu jiné formě, a to je bezpečnost a otevírání. Na to zřejmě budeme mít jinou skupinu,“ dodal Trump.

Na otázku, zda to znamená, že nynější boj proti koronaviru považuje za skončený, odpověděl, že ne. „Ne, vůbec. Mise je skončená, když je po všem,“ dodal.

Koronavirový tým, který od března zasedal takřka každý den, řídí viceprezident Pence. Ten podle Reuters řekl, že Bílý dům chce převést koncem května koordinaci pomoci na federální agentury.

Během návštěvy Arizony prezident hovořil optimisticky o hospodářském zotavení. Rovněž prohlásil, že ekonomický život by se měl co nejrychleji vrátit k normálu, řada amerických států se ale naopak rozhodla pro postupné rušení karanténních opatření. Kvůli dopadům koronaviru se v USA bez práce ocitly miliony lidí.

„Postihne to některé lidi? Ano. Dopadne to na některé těžce? Ano. Ale musíme naši zem otevřít a musíme to udělat brzy,“ řekl Trump.

Prezident roušky nenosí

Během inspekce továrny si prezident nezakryl ústa a nos rouškou, ačkoli zaměstnanci je nosí. V noci na středu o tom informovala agentura Reuters. Ještě před odletem přitom Trump nevylučoval, že si roušku v továrně nasadí. Zakrývat si ústa a nos sice Američanům jako preventivní opatření před šířením koronaviru doporučuje federální vláda, Trump toto doporučení nedodržuje.

V továrně na profesionální respirátory pro zdravotníky společnosti Honeywell International byla za Trumpem viditelná cedule s upozorněním, že v areálu jsou povinné roušky. Prezident a ani šéf společnosti Darius Adamczyk je ale nasazené neměli. Trump naopak nosil ochranné brýle.

Bílý dům prozatím nekomentoval důvod, proč Trump roušku neměl. Viceprezident Mike Pence při návštěvě nemocnice Mayo Clinic na konci dubna roušku rovněž neměl, ačkoli to klinika požaduje ve svých pravidlech. Viceprezidentovo chování vyvolalo kritiku, na což Pence reagoval prohlášením, že nemít roušku v nemocnici byla chyba.

Pro Trumpa byla úterní návštěva Arizony, kde navštívil továrnu na respirátory, první významnou cestou mimo Bílý dům od konce března, Tehdy jel do Norfolku ve státě Virginie pozdravit nemocniční loď amerického námořnictva USNS Comfort vyplouvající na pomoc New Yorku, který se stal koronavirem nejpostiženějším státem USA.