Trump po trapasu rušil brífink. Pandemie mnohde uvolňuje sevření

Specializovaný server Worldometers uvádí, že celosvětově už s nemocí covid-19 zemřelo více než 203 000 lidí, zatímco počet nakažených se blíží hranici tří milionů.



Pandemie celosvětově nejhůře dopadla na Spojené státy americké. Celkem už zde podle Univerzity Johnse Hopkinse po infekci zemřelo přes 53 500 lidí, přítomnost koronaviru se od počátku jeho šíření potvrdila ve skoro 940 000 případech. Podle propočtu agentury AFP v zemi za 24 hodin podlehlo nemoci covid-19 2 492 lidí.



Část států i přes varování odborníků uvolnila některá opatření, v Georgii vyrazily na pláže stovky lidí. Teplé počasí vylákalo ven i tisíce obyvatel Kalifornie, kde však i nadále platí nařízení o izolaci.

Trump zvažuje přestat s tiskovkami

Bílý dům v sobotu podvečer na rozdíl od mnoha předchozích dní nepořádal tiskovou konferenci k vývoji kolem nemoci a americká média informovala, že poradci prezidenta Donalda Trumpa chystají změnu ve strategii komunikace s médii.

Podle informací zpravodajského webu Axios možná končí praxe každodenních tiskových konferencí prezidenta k epidemii. Hlava státu pak v sobotu na Twitteru uvedla, že tato vystoupení před novináři „nestojí za čas a úsilí“.

Toto prohlášení přišlo dva dny po tom, co Trump na podvečerní tiskové konferenci navrhoval, aby lékaři zkoušeli virus SARS-CoV-2 v lidském těle hubit injekcí dezinfekce nebo silným ultrafialovým zářením. Následovala vlna varování ze strany firem, vládních agentur i předních zdravotnických profesionálů.

Podle Axios v prezidentově týmu debaty o změně strategie probíhaly už před poněkud bizarními čtvrtečními výroky. „Jeden zdroj však uvedl, že po tomto incidentu zřejmě Trumpovi konečně došlo, že si těmi brífinky nepomáhá,“ uvedl zpravodajský web.

Ve Španělsku za posledních 24 hodin zemřelo v souvislosti s koronavirem dalších 288 lidí. Je to nejmenší denní přírůstek za více než měsíc. V sobotu 47milionová země hlásila 378 mrtvých, celková bilance obětí je nyní 23 190.



Některá opatření hodlá uvolnit další z nejhůře zasažených států světa Itálie. Od pondělí 4. května začne obnovovat průmyslovou výrobu, školy se však otevřou až v září, uvedl premiér Giuseppe Conte. „V této chvíli pracujeme na tom, aby se podařilo znovuotevřít velkou většinu podniků od zpracovatelského průmyslu až po stavební,“ řekl.

Některá odvětví, považovaná za „strategická“, včetně podniků zaměřujících se převážně na export, budou moci začít fungovat již příští týden. „Nemůžeme karanténu dále prodlužovat. Riskovali bychom podkopání socioekonomické struktury země,“ dodal Conte.



Britská vláda podle informací deníku The Daily Telegraph chystá nařízení, podle kterého by se cizinci i Britové, kteří přicestují do Británie, museli podrobit dvoutýdenní karanténě. Britský premiér Boris Johnson, který musel být začátkem dubna hospitalizován kvůli těžkému průběhu nemoci covid-19, se v pondělí vrátí do práce.

Počet potvrzených případů nákazy v Německu se za sobotu zvýšil o 1 737 na 154 175. Sestupný trend země zaznamenala v případě úmrtí v souvislosti s koronavirem, za sobotu zemřelo 140 lidí, což je méně než v předchozích dnech. Od začátku epidemie zemřelo celkem 5 640 lidí s nemocí covid-19.

V Rusku se opět oproti předchozímu dnu zvýšil počet nově infikovaných, za posledních 24 hodin vzrostl o 6 361. Celkem země eviduje 80 949 nakažených. Zdravotníci v zemi se 146 miliony obyvatel evidují 747 mrtvých.

Na území pevninské Číny byla v sobotu nákaza koronavirem odhalena u 11 lidí, tedy o jednoho méně než v pátek. Vláda už několikátý den po sobě nehlásila žádné nové úmrtí v souvislosti se šířením viru.

Počet známých případů infekce koronavirem od počátku jeho šíření zde narostl na 82 827. Německá média v neděli informovala, že se Čína snažila ovlivňovat Německo, aby se pozitivně vyjadřovalo o tom, jak Peking epidemii způsobenou koronavirem zvládá.