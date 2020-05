Wuchanská laboratoř získala grant od USA, prezident Trump ho chce ukončit

Imunolog Fauci se stal v USA svého druhu národním hrdinou. Podle průzkumů mu Američané věří mnohem více než Trumpovi. Jeho popularitu dokládá, že jej v televizním skeči ztvárnil hollywoodský herec Brad Pitt. Fauci několikrát korigoval Trumpovy výroky a návrhy na řešení koronavirové krize, které řada amerických odborníků považovala za nesmyslné.

Za to si však vysloužil nenávist některých Trumpových příznivců, kteří jej viní z přísných karanténních opatření, jež americké státy zavedly v boji proti nákaze. Na demonstracích proti těmto omezením se Fauciho jméno často objevuje na transparentech – a to rozhodně ne v pozitivním duchu. Faucimu je vyhrožováno i smrtí.

Americká média, např. server Newsweek nebo New York Post, nyní poskytují Fauciho odpůrcům další důvod, proč mu nevěřit. Píší, že Národní ústav pro alergie a infekční zdraví, který spadá pod Národní zdravotní ústav (NIH), dal od roku 2014 laboratoři ve Wu-chanu dohromady 3,7 milionů dolarů. S informací poprvé přišel britský bulvární deník The Daily Mail, který je často kritizován za údajně přibarvené zprávy.

USA nyní podle Trumpa vyšetřují, zda právě z laboratoře nevzešel koronavirus, který způsobuje onemocnění covid-19. O umělém původu viru se spekuluje od počátku vypuknutí nákazy především na konspiračních serverech. Světová zdravotnická organizace (WHO) a někteří zdravotníci teorii odmítají s tím, že virus vzešel z přirozených podmínek, zřejmě od netopýrů.

O grantu informoval Trumpa i novinář konzervativního serveru Newsmax na tiskové konferenci 17. dubna. „Rychle ten grant ukončíme,“ odvětil Trump. „Kdo byl prezident v té době?“ neopomněl si Trump rýpnout do svého předchůdce v úřadu Baracka Obamy. Magazín New York Magazine připomíná, že i když byl grant udělen v Obamově funkčním období, NIH jej obnovil minulý rok.

Trumpův advokát a jeden z jeho nejbližších spojenců Rudy Giuliani z udělení grantu obvinil přímo Fauciho. „Jen si to představte: Pokud se ukáže, že tato laboratoř je místo, odkud virus vzešel, pak jsme to my zaplatili. Zaplatili jsme ten zatracený virus, který nás zabijí,“ prohlásil Giuliani v rozhovoru pro rádiovou show The Cats Roundtable.

Jak to bylo s grantem?

Podle liberálního webu BuzzFeed není však jasné, jaká byla přesně role Fauciho při udělování grantu. Navíc grant nešel přímo laboratoři ve Wu-chanu, ale neziskové organizaci EcoHealth Alliance, která prováděla dlouhodobý výzkum přenosu koronavirů z divokých zvířat. Na grantu se kromě Wuchanského institutu virologie podílela i výzkumná střediska z Šanghaje, Pekingu a Singapuru.

Na stránkách amerického ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb se v informacích o projektu uvádí, že grant se zaměří na „riziko budoucího výskytu koronavirů z volně žijících živočichů“ ve vysoce rizikových oblastech Číny, jaké představují tzv. „mokré trhy“. Soudí se, že právě odtud se ve Wu-chanu nákaza rozšířila.

„Většina nově se vyskytujících lidských virů pochází z volně žijících živočichů. Představují významnou hrozbu pro veřejné zdraví a biologickou bezpečnost USA a celého světa, jak prokázala epidemie SARS v letech 2002–2003 a současná pandemie covid-19,“ uvedl mluvčí NIH. Cílem grantu bylo „pochopit, jaké faktory umožňují koronavirům, včetně blízkých příbuzných SARS, vyvinout se, skočit na lidskou populaci a způsobit onemocnění“.

Podle serveru Politico NIH minulý pátek neobvykle ukončil grant věnovaný EcoHealth Alliance. Agentura požaduje dodat zbytek peněz pro rok 2020 s tím, že projekt neodpovídá jejím „prioritám“. NIH přitom ve svém strategickém plánu zmiňuje analýzu původu viru jako jednu ze svých priorit.



NIH podle Politica požaduje po EcoHealth Alliance, aby mu poskytla veškeré informace o čínských participantech grantu. Nezisková organizace tvrdí, že tento rok neposkytla žádné peníze laboratoři, ačkoliv přiznává, že v předchozím grantu spolupracovala s jejími výzkumníky.

Agentura našla spojence v americkém ministrovi zahraničí Mikeu Pompeovi. „Neznám podrobnosti o grantech NIH,“ řekl Pompeo stanici Fox News. „Podívejte, Spojené státy se po dlouhou dobu a i dnes snaží pomáhat zemím po celém světě, které provádějí výzkum vysoce nakažlivých patogenů.“ Podle Pompea se USA takto snaží zajistit, aby žádný nebezpečný virus z laboratoře neunikl.

Pompeo patří mezi největší americké kritiky Číny. Dožaduje se vstupu do wuchanských laboratoří, aby se zjistilo, zda mají dostatečné zabezpečení.