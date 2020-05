Slováci už můžou na terasy restaurací, Rakušané dál kontrolují hranice

14:07 , aktualizováno 14:07

Na Slovensku se ve středu otevřely už i větší prodejny a další služby. Vláda totiž naproti původním plánům zrychlila v uvolňování koronavirových opatření. Omezení se zmírňují také v Rakousku, ovšem kromě těch na hranicích. Kontroly tam budou nově probíhat až do konce května. Do Ruska se ve čtvrtek vrátí zdravotničtí experti vyslaní do Itálie.