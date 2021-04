Američané naočkovaní proti covidu-19 už mohou cestovat bez testů a karantén

Američanům plně naočkovaným proti covidu-19 hrozí při cestování jen nízké riziko a nemusejí se testovat či uchylovat do karantény před ani po cestě do zahraničí. Americké úřady aktualizovaly svá předchozí přísnější doporučení. Pro mezinárodní cestující, kteří míří do USA, však zůstávají v platnosti všechna původní omezení.