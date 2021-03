Nedopusťme, abychom dopadli jako oni. Evropa už je pro USA varovný příklad

Na počátku pandemie bylo Česko pro USA příkladem. Noste roušky jako Češi, vyzývali američtí komentátoři spoluobčany. Místní média dávala rychlou reakci české vlády, která rychle zavedla lockdown, do kontrastu s váhavým, přezíravým přístupem administrativy exprezidenta Donalda Trumpa.

Podobně se americké deníky rozplývaly nad německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Oceňovaly její „analytický, neemotivní a opatrný styl řízení“ a jasnou komunikaci, tedy to, co jim chybělo u Trumpa. „Věřte mi, je perfektivní,“ napsal komentátor listu The New York Times.

Nyní se ale postoj Američanů k Německu a potažmo celé Evropě změnil, podotýká německý deník Die Welt. S rozpaky se dívají na koronavirovou situaci v Evropě, která se potýká s pomalou očkovací kampaní.

Samotný americký prezident Joe Biden v nedávném projevu vyzval Američany, ať dodržují koronavirová omezení, aby se země vyhnula vlně koronavirové infekce sužující evropské státy.

„Prosím, prosím, nedovolte, aby (zde) nastalo to, co vidíte, že se děje v Evropě a v televizi. Zachovávejte si víru. Noste stále roušku, myjte si ruce a udržujte sociální vzdálenost,“ prohlásil.

Podle Weltu Bidenova slova naznačují, že Evropu vnímá jako „odstrašující příklad“ a vidí v evropských státech „nedostatek preventivních opatření“. „Je to přinejmenším politická urážka. Taková, kterou by spíše člověk očekával od Donalda Trumpa,“ podotýká list.

Média opětovně začala dávat dění v Evropě dávat do kontrastu s koronavirovou situací v USA, přičemž pro starý kontinent toto srovnání nevychází příliš lichotivě. „Mohou se USA vyhnout evropskému stylu nové vlny koronavirových infekcí?“ zní titulek britského listu The Guardian. „Experti: Nárůst viru jako varovný příklad pro USA,“ stojí v titulku článku agentury AP.

Američtí experti se domnívají, že současnou vlnu koronaviru v Evropě lze přičíst dřívějšímu příliš rapidnímu uvolňování a falešnému pocitu sebejistoty u evropské populace, která se přestala tolik hlídat. Američané by podle nich proto neměli povolit v dodržování opatření. „Nedělejte stejnou chybu,“ varoval i přední americký epidemiolog Anthony Fauci.

Bývalý komisař Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv Scott Gottlieb se domnívá, že USA se evropskému scénáři mohou vyhnout díky robustnější očkovací kampani. „Myslím si, že role se obrátily a my jsme před Evropou, protože očkujeme mnohem agresivněji.“

Biden v pátek s hrdostí oznámil, že USA přesáhnou hranici 100 milionů podaných dávek vakcíny od nástupu jeho administrativy. Zhruba jeden z pěti lidí v USA obdržel alespoň jednu dávku vakcíny. Ve většině evropských zemí je to méně než jeden z deseti, připomíná AP.



Pomalé tempo očkování na starém kontinentu vzbuzuje úžas amerických médií. List The New York Times ve svém nedávném úvodníku píše o „evropském očkovacím průšvihu“, zapříčeném přílišnou byrokracií a přílišném lpění Evropské unie na ceně vakcín, které výrazně zpomalily jejich pořízení.

„Evropská očkovací kampaň je v krizi důvěry,“ komentuje v názorové rubrice list The Washington Post rozhodnutí několika evropských zemí zastavit očkování vakcínou od společnosti AstraZeneca kvůli obávám, že způsobuje krevní sraženiny.

„Evropští vůdci musí dostat vlak s vakcínami zpět do starých kolejí – a rychle,“ uvádí list s tím, že virus na nic nečeká.

Zatímco Evropa řeší různé potíže s očkovací kampaní, v USA se začíná blýskat na lepší časy. Disneyland v jižní Kalifornii oznámil, že se znovu otevře s omezeným počtem davů na konci dubna, poprvé od začátku pandemie.

Letecké společnosti zažily nejlepší týdny od začátku krize a říkají, že více lidí si rezervuje lety na jaro a léto. Biden věří, že čtvrtého července budou Američané moci oslavit Den „nezávislosti od viru“.