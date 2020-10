Čína se v Sin-ťiangu dopouští téměř genocidy, tvrdí Spojené státy

Spojené státy opakovaně kritizují Peking za jeho chování v Sin-ťiangu a v minulosti uvalily sankce na některé činitele, kteří podle nich nesou za údajné prohřešky zodpovědnost. Dosud však chování Číny neoznačila za genocidu, což by mělo dalekosáhlé právní důsledky a vyžadovalo by výrazně tvrdší zásahy USA i dalších zemí.



„Pokud ne genocida, tak něco jí blízkého se odehrává v Sin-ťiangu,“ řekl O’Brien při videokonferenci pořádané Aspenovým institutem. Hovořil přitom i o jiných případech tvrdého postupu Číny, například o zásahu proti prodemokratickým demonstrantům v Hongkongu.

„Číňané doslova holí hlavy ujgurským ženám a vyrábí z nich vlasové produkty a posílají je do Spojených států,“ řekl O’Brien s odkazem na dřívější zprávy amerických úřadů, podle nichž dorazilo do USA zboží, které je považováno za produkt nucené práce vyrobený z lidských vlasů.

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo v červnu označil za šokující a znepokojivé zprávy o tom, že Čína provádí v Sin-ťiangu nucené sterilizace a potraty a vynucuje limity na počet dětí u muslimských rodin v provincii. Čína to však opakovaně popírá a tvrdí, že tábory v regionu, v nichž pobývají statisíce lidí, slouží jako vzdělávací střediska a pomáhají v boji proti extremismu.

Pompeo pak dodal, že USA stále zvažují, jakým způsobem budou činnost na severovýchodě Čína nazývat. „Když Spojené státy hovoří o zločinech proti lidskosti nebo genocidě, musí být velmi opatrné a velmi přesné, protože to s sebou nese velkou váhu,“ prohlásil tehdy Pompeo.



Jeden s vysokých činitelů ministerstva zahraničí USA John Richmond v pátek také uvedl, že pro západní firmy je stále těžší vystopovat zboží, jež by mohlo vzejít z nucených prací v Číně. Důvodem je podle něj to, že se tato praktika rozšiřuje ze Sin-ťiangu i do sousedních provincií, což globálním firmám komplikuje snahy o zjištění toho, jak byly jimi objednané produkty vyrobeny.

Trudeau: Budeme se zastávat lidských práv

Kanadský premiér Trudeau v pátek pokračoval v kritice počínání Číny den poté poté, co jeho předchozí komentáře na podobné téma odsoudil Peking. „Budeme se hlasitě a jasně zastávat lidských práv všude po světě, zda hovoříme o situaci, jíž čelí Ujgurové, zda mluvíme o velmi znepokojivé situaci v Hongkongu, či pokud se jedná o upozorňování na Čínu kvůli její nátlakové diplomacii,“ řekl Trudeau při tiskové konferenci.

Vztahy severoamerických zemí a Číny jsou dlouhodobě napjaté. Peking se ve čtvrtek ohradil proti dřívějším kritickým komentářům kanadského premiéra a Ottawu varoval, aby neudělovala politický azyl členům hongkongského prodemokratického hnutí. Jeden z čínských činitelů tehdy prohlásil, že tito „násilní zločinci“ by mohli být ohrožením pro zdraví a bezpečnost 300 000 držitelů kanadského pasu v Hongkongu.