Čína vyhubovala USA kvůli zákonu odsuzujícím utlačování Ujgurů

Zákon podepsaný Trumpem prošel oběma komorami amerického Kongresu drtivou většinou hlasů. Odsuzuje Komunistickou stranu Číny za věznění Ujgurů v táborech a doporučuje přísnější reakci na porušování jejich lidských práv.

Čína v reakci varovala Spojené státy před možnou odvetnou akcí a vyzvala, aby USA přestaly zasahovat do jejích vnitřních záležitostí.

Jang Ťie-čch’, který ve vedení čínské komunistické strany odpovídá za zahraniční politiku, ve středu jednal s americkým ministrem zahraničí Markem Pompeem na Havaji. Kromě otázky Ujgurů mu vyčetl i americké zasahování do otázek Hongkongu či Tchaj-wanu.

„Spolupráce mezi oběma státy je jedinou správnou volbou,“ uvedlo v prohlášení čínské ministerstvo zahraničí.

Deník Wall Street Jurnal ve středu zveřejnil úryvek z knihy bývalého Trumpova poradce pro národní bezpečnost Johna Boltona. Trump podle něj v minulém roce žádal čínského prezidenta o pomoc v letošních volbách. Zmínil však také loňskou konverzaci o převýchovných táborech pro Ujgury.

„Si vysvětlil Trumpovi, proč v Sin-ťiangu staví v zásadě koncentrační tábory. Podle našeho tlumočníka Trump řekl, že Si by měl se stavbou táborů pokračovat, Trump měl za to, že je to zcela správný postup,“ píše v knize Bolton.

Americké ministerstvo zahraničí podle CNN odhaduje, že Čína zadržuje více než milion Ujgurů. V táborech údajně dochází k mučení, sexuálnímu zneužívání a nucené práci.

Čína dlouhodobě odmítá, že by s Ujgury špatně zacházela, a o táborech hovoří jako o střediscích odborného vzdělávání, kam jsou lidé posíláni mimo jiné na politickou převýchovu v rámci boje proti extremistickým ideologiím.

Loni na veřejnost unikly tajné záběry, na kterých je zachycen jeden z ujgurských „převýchovných táborů“. Mají strážní věže a jsou vybaveny kamerovými systémy, které mají zamezit útěkům. Ujguři mají navíc na záběrech zavázané oči i ruce a oholené hlavy.



Na tajně pořízených záběrech jsou vidět stovky svázaných Ujgurů: