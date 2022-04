Znásilňuj Ukrajinky, použij ochranu, smála se vojákova manželka do telefonu

„Manželky ruských okupantů dovolují svým mužům znásilňovat ukrajinské ženy,“ uvedla služba s tím, že tak „odráží morální hodnoty nejen okupantů, ale i jejich příbuzných, z nichž 80 procent nyní podporuje válku na Ukrajině“.

„Takže ano, dělejte to tam... Ukrajinky tam. Znásilnit je, jo,“ je slyšet, jak žena říká. Zároveň se smíchem dodává, aby jí nic neříkal.

„Aha. Takže bych měl znásilňovat a nic ti neříkat?“ ujišťuje se manžel. Na to ho žena opět ujistí, že může, nemá ji však nic říkat. „Opravdu můžu?“ ptá se muž do třetice znovu nedůvěřivě. „Jo, to ti dovolím – jen použij ochranu,“ ukončí konverzaci manželka.

Zpráva o údajném rozhovoru přichází poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obvinil ruské vojáky ze znásilnění stovek žen a také ze sexuálních útoků na děti.

Drogy, viagra a alkohol

Mezi otřesnými svědectvími je i vyprávění padesátileté Ukrajinky, která řekla, že byla minulý měsíc doma se svým manželem, když k ní vtrhl ruský voják.

„Pod pohrůžkou použití zbraně mě odvedl do nedalekého domu. Přikázal mi: ‚Svlékni se, nebo tě zastřelím‘. Neustále mi vyhrožoval, že mě zabije, pokud neudělám, co říká. Pak mě začal znásilňovat,“ uvedla žena pro BBC, která ji identifikovala pouze jako „Annu“. Žena popsala útočníka jako čečenského bojovníka.

„Zatímco mě znásilňoval, vstoupili další čtyři vojáci. Myslela jsem, že je se mnou konec. Ale oni ho odvedli. Už jsem ho nikdy neviděla,“ řekla Anna, která dodala, že věří, že ruští vojáci svého druha zadrželi.

Žena uvedla, že později našla svého manžela s prostřeleným břichem. „Snažil se za mnou běžet, aby mě zachránil, ale zasáhla ho kulka,“ řekla listu. Žena tvrdila, že kvůli bojům nemohl být její manžel převezen do nemocnice a o dva dny později svému zranění podlehl.

Anna uvedla, že ruští vojáci, kteří ji zachránili před útočníkem, zůstali několik dní v jejím domě, kde ji ohrožovali zbraněmi a požadovali, aby jim vydala věci svého zesnulého manžela. „Když odešli, našla jsem tam drogy a viagru. Hulili a často byli opilí. Většina z nich jsou vrazi, násilníci a lupiči. Jen několik z nich je v pořádku,“ řekla.

Sousedé Anny sdělili BBC, že útočníci předtím znásilnili a zabili ženu žijící poblíž. „Řekli mi, že ji znásilnili a že jí buď podřízli nebo probodli hrdlo a ona vykrvácela. Říkali, že tam bylo hodně krve,“ uvedla sousedka Oksana. Policie později pak našla pohřbené tělo ženy bez oblečení a s hlubokou řeznou ranou na krku.

Nekladla odpor, aby ochránila dítě

V jiném případě Andrij Nebytov, policejní náčelník Kyjevské oblasti, řekl BBC, že ruští vojáci vstoupili do domu tříčlenné rodiny – manželského páru ve věku 30 let a jejich malého dítěte – ve vesnici asi 30 kilometrů západně od hlavního města.

„Manžel se snažil svou ženu a dítě ochránit. Tak ho na dvoře zastřelili,“ řekl Nebytov. „Poté dva vojáci ženu opakovaně znásilnili. Odcházeli a pak se vraceli. Třikrát se vrátili, aby ji znásilnili. Vyhrožovali jí, že pokud se bude bránit, ublíží jejímu malému chlapci. Aby ochránila své dítě, nekladla odpor,“ dodal.

Vojáci pak dům zapálili a před útěkem zabili rodinné psy, uvedl policejní náčelník.

„Jsem dost stará, abych byla tvoje matka“

Další žena, 83letá učitelka v důchodu, rovněž popsala, že byla minulý měsíc znásilněna ve své vesnici. „Chytil mě zezadu za krk. Začala jsem se dusit, nemohla jsem dýchat,“ řekla CBS News žena, identifikovaná pouze jako Vera.

„Tomu, kdo mě znásilnil, jsem řekla: ‚Jsem dost stará na to, abych byla tvoje matka. Dovolil bys, aby se to stalo tvé matce?‘ Přinutil mě mlčet,“ řekla a dodala, že byla také zbita, když byl její postižený manžel v domě.

„Když skončil, popadl láhev vodky. Zeptala jsem se, jestli se můžu znovu obléknout. Vyštěkl: ‚Ne!‘,“ řekla.

„Měl mě zastřelit. Přála bych si, aby mě zabil místo toho, co udělal,“ řekla Vera. „Všechno mě bolí. Jsem ve stavu, kdy nejsem ani mrtvá, ani živá. Předtím jsem cítila radost z jara, teď necítím nic. Nemám nic.“