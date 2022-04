Znásilněné ve válce podstupují nebezpečné potraty, říká aktivistka za práva žen

Jak ženy přistupují k těhotenství po znásilnění?

Ve veškerých doporučeních jak postupovat po znásilnění se ženám radí, aby si vzali takzvanou pilulku po, která těhotenství zabrání a ženám pomůže nemuset vůbec otázku toho, jak přistoupit k těhotenství, řešit. Lék je v Česku volně dostupný bez předpisu. Nechtěné těhotenství je velká psychická zátěž, o to větší, pokud jste otěhotněla ze znásilnění. Většina žen toužících po dětech chce, aby vznikly z lásky dvou lidí. Znásilnění je toho úplný opak.

Je těžké i v takovém případě jít na potrat?

Potrat je velmi individuální věc, to jak k němu ženy přistupují, souvisí s tím, jaké hodnoty zastávají a v jaké situaci se nachází. Není to tak, že pro každou ženu musí být náročné jít na potrat. A rozhodně neplatí, že potrat musí ženě přinést hluboké trauma. Naopak pro některé to může být osvobozující zákrok, který jejich psychice uleví. Nesetkala jsem se zatím s příběhem ženy, která by potrat podstoupila po znásilnění.

V Konsentu jsem slyšely desítky příběhů žen, která na potrat šly, jelikož otěhotněly neplánovaně a jejich reakce a zkušenosti byly různé. Někdo to v tu chvíli oplakal, někdo popisoval, že to bylo velmi snadné rozhodnutí. Nikdo ale neříkal, že by toho rozhodnutí litoval.

Když otěhotníte s někým, s kým jednou plánujete mít rodinu, ale teď se to nehodí, je rozhodnutí jít na potrat určitě náročnější, než když vás někdo znásilní a vy nechcete být těhotná. Podle mezinárodních organizací ženy, které zažijí znásilnění ve válce, podstupují i potraty, které nejsou bezpečné. Děti vzniklé z válečných znásilnění například v Bosně a Hercegovině nebo Ugandě trpěly odmítnutím matek i vyčleněním z komunity.

Hnutí doporučovalo houkadla Aktivisté z kontroverzního katolického uskupení Hnutí Pro život kritizovali pomoc znásilněným ženám na Ukrajině. Podle webu A2larm hnutí, které v posledních letech proslulo především odporem proti interrupcím, se na svém facebookovém profilu proti tomuto typu pomoci jasně vymezilo a nabídlo jinou variantu: posílat na válkou zbídačenou Ukrajinu houkadla, pepřáky a elektrické paralyzéry, aby se prý zabránilo dalším znásilněním. „Postinor žádnou ženu před znásilněním neochrání,“ uvedli na svém facebooku. „Skutečným lékem pro jakoukoliv znásilněnou ženu není nějaká tableta.“ Hnutí poté příspěvek smazalo. Na sociálních sítích se však proti němu vymezili novináři i jiní experti.

Nyní se pro Ukrajinu shání lék Postinor. Hnutí pro život však v týdnu v příspěvku uvedlo, že by ženám by spíše pomohla psychologická pomoc než lék... Co si o tomto výroku myslíte?

Máme účinný lék, který může zabránit tomu, aby ženy vůbec otěhotněly a musely řešit to, že jsou těhotné. Vzít si takový lék jim může ulevit i od obav, že těhotné budou. Naprosto nerozumím tomu, proč má někdo pocit, že je lepší jim takový lék nenabídnout. Je to vůči těm ženám kruté. Psychologickou pomoc by za ideálních podmínek určitě mohly využít také. Ale pojďme situaci řešit podle priority. Lék proti početí se dá použít jen pět dní od styku - v tomto případě od znásilnění. Takže je potřeba mít tento lék co nejdříve. Zároveň byly ženy znásilněny ve válce, ve městech kde jsou ozbrojení vojáci, kteří se dopouštějí násilí na civilistech. Neumím si představit, jak do těch míst vysíláme někoho, kdo ženám teď poskytne psychologickou pomoc. Je to nerealistická představa.

Jak dlouho budou mít ženy znásilněné za války trauma?

Posttraumatickou stresovou poruchou trpí až 70 procent obětí znásilnění i mimo válečné konflikty. Ze zkušeností z jiných válečných konfliktů víme, že krátkodobě ženy znásilněné ve válce trpí depresemi, strachem, pocity bezmoci, dlouhodobě se u nich můžou rozvinout deprese a úzkostné poruchy, které mohou zahrnovat noční můry, flashbacky, permanentní strach i problémy pokračovat v partnerských vztazích nebo navazovat nové.

Obáváte se, že může dojít v souvislosti k sebevraždám či snahám o potraty laikem?

Jedním z důsledků zmíněných psychických onemocnění může být pokus u sebevraždu a opět, tyto tendence mohou mít i oběti znásilněné mimo válečný konflikt. Snahy o laicky vedený potrat, pokud není dostupný potrat vedený odborníkem, jsou běžné a velmi nebezpečné.



Co by nyní těmto ženám pomohlo?

Ukončení války.