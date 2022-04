Ukrajina si oblíbila slovo „makronovat“, tedy litovat, žvanit, nic nedělat

Zatímco vystoupení jiných státníků, včetně českého premiéra Petra Fialy nebo britského ministerského předsedy Borise Johnsona po boku Volodymyra Zelenského Ukrajinci vysoce ocenili jako symbol podpory, telefonáty Emmanuela Macrona s ruským prezidentem Vladimirem Putinem natolik pobouřily obyvatele napadené země, že někteří neváhali vtipkovat o neochotě Paříže a i Berlína zaujmout v této věci aktivní pozici.

Tyto posměšky se proto odrážejí i v jazyce, přičemž Ukrajinci očekávají, že francouzský prezident, kterého mnozí obviňují i z toho, že je v žoldu Kremlu, se přece jen pochlapí k větší angažovanosti, píše list Le Parisien .

Návštěva Ukrajiny

Jednou z věcí, které veřejnost francouzskému prezidentovi vytýká, je neuskutečněná návštěva ukrajinského hlavního města Kyjev. Ještě v polovině března Macron cestu nevylučoval, v pondělí se však nechal slyšet, že je připraven odcestovat do Kyjeva nebo jakéhokoli jiného města na Ukrajině, pokud jeho návštěva pomůže současné krizi. „Jsem připraven jít kamkoli, pokud by to mohlo být užitečné, pokud by to pomohlo zahájit dialog,“ řekl Macron televizi BFM. A nakonec prohlásil, že nebude podléhat nové módě cestování politiků do Kyjeva.

Cest se urodilo skutečně hodně. Před měsícem trend odstartovala cesta Fialy společně s jeho polským a slovinským protějškem Mateuszem Morawieckým a Janezem Janšou a s polským vicepremiérem Jaroslawem Kaczyńským.

Před týdnem do hlavního ukrajinského města vyrazili předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, šéf unijní diplomacie Josep Borrell a slovenský premiérem Eduard Heger.

Tento týden se ve městě ocitli prezidenti Estonska, Lotyšska a Polska. Také česká senátní delegace v čele s jeho předsedou Milošem Vystrčilem vyrazila do některých ukrajinských měst vyjádřit podporu.

Telefonáty s Putinem

Macron přesto není úplně nečinný. Od vypuknutí války provedl francouzský prezident několik hovorů se svým ruským protějškem, který každý trval déle než hodinu. Před týdnem Macron přiznal, že tyto telefonáty mu jsou vlastně proti srsti. „Vadí mi s ním mluvit, není to příjemné. Ale co máme dělat? Musíme připravit příměří,“ nechal se slyšet v rozhovoru pro francouzskou digitální platformu Brut media.

Ještě před začátkem války se nynější francouzský prezident setkal s Putinem v tváří v tvář v Moskvě. Byl tak jedním z mála západních vůdců, kteří se snažili udržovat nepřetržitý dialog s ruským prezidentem ve snaze přesvědčit ho k příměří.

Slovo genocida ohrožuje mé snahy o mír

Francouzský prezident byl nedávno kritizován také kvůli odmítnutí užití slova genocida v souvislosti s ruským postupem na Ukrajině. Tvrdí, že termín znamená slovní eskalaci, která by zkomplikovala jeho úsilí o nastolení míru. Stejný názor projevila i Macronova soupeřka v boji o prezidentskou funkci Marine Le Penová, která je obviňována z příliš úzkého vztahu k Rusku, které jí financovalo přinejmenším minulou předvolební kampaň.

K užití slova vyzval Macrona ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Francouzská hlava státu to ale odmítla, což Zelenskyj označil za „velmi zraňující“. „Francie stojí na straně Ukrajiny... Slova mají svůj význam a my všichni musíme být velmi opatrní,“ prohlásil Macron.

Termín genocida v úterý poprvé použil v souvislosti s ruskou invazí americký prezident Joe Biden. Kromě Macrona se označení genocida vyhýbají i německý kancléř Olaf Scholz a generální tajemník OSN António Guterres.

Někteří analytici spekulují, že se francouzský prezident angažuje po vzoru bývalého prezidenta Francie Nikolase Sarkozyho, který tvrdí, že svou diplomatickou aktivitou v roce 2008 zabránil obsazení gruzínské metropole Tbilisi během tehdejší války, když se vydal na diplomatickou návštěvu do Ruska.

Není to poprvé, co se jména politiků dostávají do jazykových novotvarů. Například v roce 2015 Němci vymysleli sloveso „merkeln“ po nyní již bývalé kancléřce Angele Merkelové. Znamená to nedělat nic, nerozhodovat se, nevydávat žádné prohlášení. Sloveso makronovat tak vlastně představuje významový posun do druhého extrému.