Za soběstačnou Francii. Macron rozjel kampaň, varuje před potravinovou krizí

Za Macronem na pódiu visely vlajky Francie a Evropské unie, před začátkem projevu byly na dvou velkých obrazovkách v barvách francouzské trikolóry vyvedena hesla „Emmanuel Macron s vámi“.

Prezident nejprve několik minut shrnoval úspěchy dosažené během končícího pětiletého mandátu a vyjmenoval všechny krize, kterým musel čelit. Na seznam vedle právě probíhající války na Ukrajině zařadil i pandemii nemoci covid-19 nebo teroristické útoky spáchané ve Francii.

Francie se podle Macrona z těchto krizí musí poučit a vyjít z nich silnější. Jeho program má tři hlavní osy: snížení závislosti Francie ve všech ohledech, pokračování v plnění slibů a programů předchozího mandátu a republikánské hodnoty.

Ze všeho nejdřív Macron rozvinul téma obrany Francie a postupného navyšování výdajů na obranu a na armádu. Aktuální dění podle něj potvrdilo, že dříve kritizované výdaje byly namístě. Nezávislost propaguje také na poli energetiky pomocí snižování spotřeby ropy a zemního plynu.

„Kvůli válce na Ukrajině nás čeká dvanáct až osmnáct měsíců potravinové krize. Jsou oblasti světa, zejména Afrika a Blízký východ, na které dopadne výpadek v dodávkách potravin z Ukrajiny mnohem hůř než na Evropu. Je naší povinností se na to připravit, být soběstační a pomáhat ostatním,“ řekl Macron. Složil také poklonu francouzským zemědělcům.

Jeden z bodů programu – prodloužení věku odchodu do důchodu na 65 let z 62 – se dostal na veřejnost už dříve. Macron prosazuje také reformu sociálních dávek.

Macron kraluje s 30 procenty preferencí předvolebním průzkumům, oficiálně vstoupil do boje o post hlavy státu až na začátku března. Na rozdíl od svých protikandidátů se však na veřejnosti v roli uchazeče o post prezidenta objevuje spíš výjimečně a většinu času věnuje diplomacii, zejména v souvislosti s Ukrajinou či s Korsikou, odkud se stále hlasitěji ozývají požadavky na větší autonomii.

Macron měl zatím jediné setkání s voliči 7. března, další je v plánu až 2. dubna. Původně měl příští týden jet také do Nice, kampaň na jeho podporu se tam však nakonec uskuteční bez jeho osobní účasti. Prezidentův program shrnutý v brožuře o čtyřiadvaceti stranách o víkendu dostane poštou šest milionů francouzských domácností.

Macron zůstává největším favoritem

Macron má stále největší šance dubnové volby vyhrát. Za poslední měsíc si v průzkumech připsal pět procentních bodů a nyní by v prvním kole voleb získal 30 procent hlasů. Ať už by s ním do druhého kola postoupil kterýkoliv kandidát, Macron by přesvědčivě zvítězil. Vyplývá to z průzkumu společnosti Ipsos.

Macron za rostoucí popularitu vděčí do jisté míry svým diplomatickým snahám o dojednání příměří mezi Ruskem a Ukrajinou. Desetina dotazovaných v průzkumu společnosti Odoxa uvedla, že válka na Ukrajině jejich mínění o Macronovi zlepšila. Naopak více než třetina dotazovaných má teď horší názor na kandidáta krajní pravice Érika Zemmoura.

Válka byla ústředním a také v podstatě jediným tématem pondělní večerní televizní debaty osmi prezidentských kandidátů; celkem jich je dvanáct. V hlavním večerním vysílacím čase ji uspořádala stanice TF1. Všichni přítomní kandidáti ruského prezidenta Vladimira Putina za rozhodnutí napadnout Ukrajinu kritizovali, většina z nich však odmítla šéfa Kremlu označit za diktátora, všímá si ve své analýze debaty stanice BFM TV.

„Bez vytáček“ mluvily o Putinovi jako o diktátorovi jen kandidátka Republikánů (LR) Valérie Pécresseová a socialistická starostka Paříže Anne Hidalgová. Urážky Ukrajině mír nepřinesou, uvedl v tomto kontextu Macron.

První kolo prezidentských voleb se koná v neděli 10. dubna. Podle průzkumu agentury Ipsos zveřejněného v úterý by teď svůj hlas dalo Macronovi 30 procent lidí, krajně pravicové kandidátce Marine Le Penové 14,5 procenta, Zemmourovi 13 procent, krajně levicovému politikovi Jeanu-Lukovi Mélenchonovi 12 procent a Pécresseovou by volilo 11,5 procenta dotazovaných.

Do druhého kola, které bude 24. dubna, by při tomto rozložení sil prošel Macron a Le Penová. V tomto duelu by Macron získal 59 procent a jeho sokyně 41 procent. Právě tito dva se utkali ve druhém kole i ve volbách před pěti lety. Pokud by ve druhém kole současný prezident čelil někomu jinému, jeho vítězství by bylo ještě přesvědčivější, ukazuje průzkum.

