Nový život navzdory smrti. Ukrajinky používají zmrazené sperma padlých mužů

Natalija Antoněnková se o skonu svého manžela Vitalije dozvěděla jen pár hodin po jeho smrti. Na frontě ho zasáhla střepina. Jeden telefonát stačil k tomu, aby se zhroutil její sen o společném životě. Žena ale byla na takovou možnost připravená. S Vitalijem hodlá založit rodinu navzdory nepřízni osudu – pomocí spermatu, které si pár nechal zamrazit.

„Prosím vás, udělejte to samé. Může to být vaše jediná šance. Neodkládejte to,“ vyzvala Ukrajince vdova v emotivním příspěvku na sociálních sítích. Na využití manželova spermatu má dvacet let, dítě chce mít však co nejdřív. „Vitalij možná nežije, ale jeho schopnost stát se otcem ano. Dokud budu žít, hodlám mít co nejvíce jeho dětí,“ popsala Antoněnková.

Ukrajinské odvětví léčby neplodnosti utržilo po únorovém ruském vpádu těžkou ránu a zastavilo se. V dubnu se klinikám podařilo znovu otevřít, mnohé se ale změnilo. Zatímco dříve byli jejich zákazníci zejména cizinci, kteří využívali místních liberálních pravidel ohledně náhradního mateřství, nyní jsou to ukrajinské dvojice, které chtějí mít kvůli válce pojistku.

Národ hrdinů

Největší ukrajinská klinika zaměřená na plodnost nazvaná „Matka a dítě“ proto zahájila program, jenž má povzbudit muže i ženy v ukrajinské armádě, aby si u ní nechali zdarma zmrazit sperma nebo vajíčka pro případ, že na frontě utrpí poranění ovlivňující jejich plodnost či zemřou. Jejich partnerům a partnerkám pak v obou případech nabídne slevu na asistované početí. Materiál bude klinika bezplatně uchovávat po dobu jednoho roku.

Tamní lékaři iniciativu pojmenovali „Národ hrdinů“ s odkazem na to, že pomohou na svět dětem udatných obráncům vlasti. Program klinice pomohl vrátit se asi na osmdesát procent její předválečné kapacity.

„Nevěděl jsem, jestli si naši zaměstnanci udrží práci, ale počet zákazníků roste,“ řekl týdeníku The Economist sedmatřicetiletý lékař Vitalij Radko, jenž působí na hlavní pobočce v Kyjevě. Jeho dveřmi nyní každý měsíc projde třicet až čtyřicet párů, z nichž jeden či oba partneři slouží v ukrajinské armádě.

Při příchodu na kliniku lze vidět změť kabelů vedoucí k dieselovým generátorům, které zajišťují energii kryokomorám uchovávajícím vajíčka, spermie a embrya. „Před válkou byla polovina pacientů ze zahraničí. Z Číny, USA, Británie, Francie, Španělska. Teď jsou to jen Ukrajinci. Asi čtyřicet procent tvoří vojáci,“ podotkl Radko.

„Lékaři i pacienti jsou si vědomi, že muž by mohl být v boji raněn nebo zabit. Není třeba to říkat nahlas. Podle jejich výrazů poznáte, že o tom přemýšlejí,“ dodal lékař s tím, že si nikdy nepřipadal tak potřebný jako teď. „Když je ve vaší zemi válka a nejste na frontě, musíte dělat to, co umíte nejlépe. A my dokážeme dát život novým Ukrajincům,“ míní.

Vzhledem k tomu, že ukrajinská legislativa nemá právní základ pro použití genetického materiálu mrtvého dárce, kliniky potřebují od pacientů plnou moc, v níž dávají svolení k posmrtné reprodukci.

Psycholožka Inna Tichonovová, která se zabývá zejména párovou terapií a mezi jejímiž klienty jsou také vojáci, podle The Economistu nicméně varuje, že takový krok je dobré si dobře rozmyslet. „Mít dítě s mrtvým mužem může trauma z jeho ztráty prohloubit. Někteří odborníci navrhují vyhnout se závažnému rozhodnutí v prvním roce po ztrátě,“ uvedla.

K mražení spermatu se uchýlili také vojáci na ruské straně. Službu podle serveru E1.ru v posledních měsících vyhledávali zejména muži povolaní v rámci podzimní částečné mobilizace. Také v Rusku se některé kliniky rozhodly nabídnout mužům zmrazení jejich biologického materiálu na určitou dobu zdarma. O službu je podle ruských médií enormní zájem, a to také v zařízeních, kde je služba prováděna za úplatu.