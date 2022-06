Co znamená být ženou ve válce? Opustíte kariéru, ztratíte ženskost, jdete bojovat

Být ženou během války znamená mnohé. Zůstat v okupovaných městech a starat se o rodiče a děti. Vzít do ruky zbraň a jít bojovat. Odejít se svými nejbližšími na bezpečné místo. Takové jsou válečné scénáře ukrajinských žen, které se shodují, že úloha žen ve válce je významná.

„Hlavním úkolem ženy je tvořit něco nového. Minulost už je pryč. Teď musíme žít v naději na to nejlepší. A zatímco muži bojují se zbraněmi, každá z nás má svou vlastní frontu, na níž musí zápasit co nejlépe,“ říká ukrajinská vojačka Olena.

Mnohé ženy se rozhodly jít přímo do boje. V současné době podle listu Irish Examiner slouží v ozbrojených silách Ukrajiny 31 757 žen, což je 15,6 % z celkového počtu veškerých příslušníků vojenské služby. Jedná se tak o jeden z nejvyšších počtů žen sloužících v armádě.

Další z ukrajinských dívek, Vasilisa, vstoupila do armády na jaře 2014, když Rusko anektovalo poloostrov Krym. „V prvním měsíci na frontě přicházely stále nové úkoly a výzvy. Umřelo spoustu přátel. Zpětně to hodnotím jako své ztracené mládí. Protože ve válce se navždy staneš dospělým,“ říká. „Ale také silným. Už nás nic nezlomí,“ dodává Vasilisa.

Podle jejích slov je však válčení pro mladé bezdětné ženy jednodušší. „Je mnohem těžší být matkou ve válce. Když jsi svobodná a bezdětná, a stojíš v pozicích v uniformě mezi svými, je to pro tebe snazší. Jsi zodpovědná jen sama za sebe,“ přiznává Vasilisa.

Zachraňujeme to nejcennější

„Být ženou ve válce neznamená chovat se žensky,“ říká Olena. „V takových chvílích se chci zbavit všech známek ženství. Schovávám svá ňadra za oversize mikinu, nepoužívám kosmetiku, jsem ostříhaná nakrátko a vyprávím brutální vtipy. Snažím se být neutrální a pracovat více fyzicky než dříve. Nevzbuzuji sexuální zájem ani romantické city,“ vyjmenovává Olena.

A ženy, které nezůstaly bojovat, a uprchly ze země pryč? „To nejsou uprchlíci. Jsou to ženy, které měly v životě všechno,“ komentuje Vasilisa. „Měly své zájmy, povolání a různé vyhlídky do budoucna. Nakonec ony i já, přišly o vše, co za ta léta vytvořily,“ podotýká.

Podle jejích slov totiž všechny ženy, ať už ty, které bojují, nebo ty, které odešly, zachránily to nejcennější. Ukrajinskou budoucnost.

Sekáme naslepo

Ukrajinské ženy často musely opustit kromě manželů a domova i své slibně se rozvíjející kariéry. Ljuba byla obchodní manažerkou v Dnipru, čtvrtém největším městě Ukrajiny, které se ocitlo pod těžkou palbou. Utekla do Austrálie, a nadále pracuje alespoň na dálku.

„Vystudovala jsem vysokou školu s vyznamenáním, získala jsem na ní stipendium a mám bakalářský a magisterský titul v oboru řízení zahraniční hospodářské činnosti,“ říká Ljuba. Ve firmě, ze které byla nucena odejít, dohlížela na 165 zaměstnanců.

Pro deník The Sydney Morning Herald uvedla, že před válkou utekla s dcerou do Austrálie na turistické vízum. Na začátku tak neměla přístup k práci, zdravotnímu systému ani k pomoci s bydlením. „Momentálně tu nemám žádný kariérní status, sice pracuji na dálku, ale samozřejmě už ne na své vysoké pozici,“ vysvětluje Ljuba. „Na Ukrajině pro to máme takový výraz. Když nerozumíte tomu, co se děje, říká se, že »sekáte naslepo«. Mně je 36 a přesně tak se cítím,“ dodává.

Nejtěžší je podle ní stát se ze dne na den z nezávislé ženy bezmocným člověkem, který je závislý na pomoci druhých, zatímco její manžel brání daleko od ní jejich zemi.

Je to temnota

Maria je baletka kyjevského baletu. Pětadvacet let vystupovala na mezinárodní scéně a zhruba deset let se věnuje výuce klasického baletu i tance. V březnu odjela z Kyjeva do Sydney.

„Je těžké to slovy popsat. Jedním výrazem je to temnota. Když se bratři a sestry zabíjejí navzájem, když jsou zničeny celé rodiny, z dětí se stávají sirotci... A to všechno jen pro nějakou myšlenku, která v sobě v podstatě nenese nic cenného ve srovnání s lidským životem,“ říká Maria.

Mrzí ji, že kvůli válce musela opustit celý svůj život. Zároveň ale dodává, že je vděčná za příležitost žít v míru a začít od znovu. „Těžkosti v životě z vás dělají to, kým skutečně jste,“ uzavírá.

Na potíže se sháněním kvalifikovaného zaměstnání pro ukrajinské ženy nedávno upozornil i deník The Guardian. Pro mnohé je navíc problém umocněn i jazykovou bariérou. Některé Ukrajinky nemají přístup k lépe placeným zaměstnáním, i když jsou vysoce kvalifikované, právě kvůli neznalosti jazyka dané země, do níž kvůli válce utekly.

Tamní komunitní organizace ovšem uvedly, že překážky, kterým čelí ukrajinští uprchlíci, především ženy a děti, zdůrazňují stávající systémové problémy v poskytování péče o děti pro všechny rodiny napříč Spojeným královstvím.