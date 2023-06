Toto Rusové umějí. Ukrajinská ofenziva naráží na obří minová pole

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Jsou to dost drsné záběry. Na ruském Telegramu se v posledních dnech šíří video, na kterém jsou vidět ukrajinští vojáci uvěznění v minovém poli na záporožské frontě. Zranění nešťastníci leží mezi krátery, snaží si zaškrtit utrhané končetiny a čekají, až je kamarádi odnesou do obrněnců Bradley a evakuují.

Vojáci na záběrech patří k 47. mechanizované brigádě, která 8. června během pokusu o útok u Malé Tokmačky utrpěla těžké ztráty. Záběry údajně původně zveřejnil ukrajinský válečný zpravodaj Jurij Butusov, záhy je ovšem ze svého kanálu smazal.

„Video ukazuje, že jaro bylo z hlediska osívání minových polí velmi plodné. Značný podíl na neúspěchu nepřítele má vynikající práce našich sapérů, kteří kvalifikovaně umístili minová pole, jež brání masám nepřátelských obrněných vozidel v manévrování,“ pochvaluje si ruský analytik Boris Rožin.

Do kauzy se vložil i nejznámější příslušník 47. brigády, seržant, spisovatel a influencer Valerij Markus (rozhovor s ním si můžete přečíst zde). Butusovovi vzkázal, že zveřejnění brutálního videa si s ním osobně vyřídí. A zároveň přiznal, že Rusové jsou z hlediska ženijních prací desetkrát efektivnější.

„Nikdo si nedokáže představit, jak masivně, rychle a účinně kladou miny. My to nedokážeme. Nemůžeme se zakopat jako oni. To je fakt,“ řekl Markus v jednom ze svých příspěvků na sociálních sítích, po kterém mu náčelník generálního štábu Valerij Zalužnyj hned vyčinil, že na sobě nemá helmu a balistickou vestu.

Hádka mezi známými vojenskými publicisty ukazuje, jak velký problém rozsáhlá minová pole pro ukrajinskou armádu, která v rámci tři týdny probíhající ofenzivy zatím vykázala jen skromný postup, představují. Přiznávají to západní analytici, vrchní velení i řadoví vojáci.

„Všechno je zaminované. Miny jsou všude,“ svěřil se nedávno listu The New York Times plukovník Ašot Arutinian, který jako velitel dronové rozvědky často sleduje neblahý konec útoků na ruské defenzivní linie. Ukrajinci odhadují, že Rusové za posledních devět let nakladli 200 000 čtverečních kilometrů minových polí, což je bezmála trojnásobek rozlohy Česka.

Samozřejmě, miny na Donbasu kladli i Ukrajinci. Rusové se ovšem od loňského podzimu, kdy se museli stáhnout z Chersonu, Lymanu a Izjumu, obzvlášť činili. Při spěšné výstavbě fortifikací ještě před zákopy a protitankovými bariérami nakladli hustou síť protitankových a protipěchotních min, které nekonečné stepi jihovýchodní Ukrajiny mění ve vražedná pole.

Ukrajinci samozřejmě mají techniku k odminovávání. Během prvních týdnů ofenzivy se však ukázalo, že je zranitelná vůči protitankovým střelám, kamikadze dronům nebo útokům z vrtulníků Ka-52. Paralyzované odminovací pluhy jsou pak spíš na obtíž, protože blokují postup a vojáky pověřené jejich odtažením vystavují riziku dělostřelecké palby.

Minová pole se dají likvidovat také pomocí náloží. Například nálož odpalovaná ze stroje UR-77 Meteorit dokáže vytvořit v minovém poli uličku širokou šest a dlouhou až devadesát metrů. Jenže to je málo, ruská minová pole jsou údajně asi kilometr dlouhá. Ukrajincům také chybí moment překvapení, protože nad bojištěm neustále krouží průzkumné drony.

Rusové navíc projevují pozoruhodné schopnosti minová pole obnovovat. A to z poměrně bezpečné vzdálenosti, protože mají k dispozici minové vrhače, kterými krizový úsek dokážou na dálku zatarasit. Ostatně, podobnou technikou disponují čeští ženisté, kteří jsou v současnosti rozmístění v rámci předsunuté přítomnosti NATO v Lotyšsku.

Veteráni donbaských bojů přiznávají, že s tak intenzivním zaminováním se za devět let nesetkali. Průchod minovými poli bude podle expertů vyžadovat mimořádně přesnou spolupráci všech složek armády: protileteckých systémů, jednotek elektronického boje, ženistů a dělostřelectva. Teprve pak může dojít k samotnému útoku.

Přestože ukrajinská ofenziva zatím přešlapuje a dokonce i Volodymyr Zelenskyj přiznává, že by mohla jít rychleji, v Pentagonu zatím vládne optimismus. „Minová pole ofenzivu nezastaví, jen zpomalí,“ řekl listu The Washington Post představitel ministerstva obrany.