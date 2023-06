Surovikin byl tajným VIP členem wagnerovců, ukazují dokumenty

Ruský generál Sergej Surovikin, zástupce velitele invazních vojsk na Ukrajině, byl tajně významným členem ruské žoldnéřské Wagnerovy skupiny. Vyplývá to podle americké zpravodajské televize CNN z dokumentů, které má k dispozici. Od sobotní vzpoury wagnerovců není jasné, kde se Surovikin nachází, a podle listů Financial Times nebo The Moscow Times byl zadržen.