Putin přebírá vládu nad Prigožinovým impériem, jde po jeho spojencích

Náměstek ruského ministerstva zahraničí Sergej Veršinin v pondělí zamířil do Damašku za syrským prezidentem Bašárem Asadem, aby mu sdělil, že místní členové Wagnerovy vojenské skupiny už dále nebudou působit nezávisle. Podle saúdských médií citovaných ruským deníkem Kommersant Rusové zadrželi v Sýrii zdejší hlavu wagnerovců spolu s dalšími třemi vysoce postavenými veliteli žoldnéřské skupiny, uvedl server Meduza s tím, že ale zprávy nebyly nezávisle ověřeny.

Tyto události ukazují na dvojí výzvu, které Putinův režim čelí po víkendové rebelii šéfa wagnerovců. Putin hodlá potrestat všechny, kteří by mohli být spolčeni s Prigožinem, zároveň ale hodlá zachovat rozsáhlé sítě vlivu, které takzvaný „Putinův šéfkuchař“ rozprostřel napříč kontinenty.

Žoldnéřská skupina působí v Sýrii, Mali, Středoafrické republice či Libyi v bezpečnostních složkách nebo na pozici vojenských poradců. Rusku tím zajišťuje vliv na místní vysoce postavené politiky, kromě toho též umožňuje Moskvě bohatnout na zlatu či diamantech a dalších lukrativních zdrojích, ke kterým se wagnerovci dostali.

Zástupci ruského ministerstva zahraničí volali prezidentovi Středoafrické republiky, aby jej ujistili, že víkendové události nemění nic na ruské expanzi do Afriky. Ruská vládní letadla kromě Sýrie přistála i v Mali, uvádí zdroje listu The Wall Street Journal. Podle listu spěšná diplomatická aktivita naznačuje, že Putin se snaží své spojence ubezpečit, že domácí chaos nebude mít na dosavadní vztahy a společné operace žádný vliv.

Asadova kancelář po setkání s náměstkem ruského ministerstva zahraničí Sergejem Veršininem uvedla, že obě strany spolu hovořily o koordinaci, a to především „ve světle nedávných událostí“. Podle zdrojů obeznámených s celou situací Veršinin přiletěl i proto, aby od Asada získal záruky, že nedovolí wagnerovcům opustit Sýrii bez dohledu Moskvy. Žoldnéři se museli shromáždit na letecké základně spravované ruským ministerstvem obrany v syrském městě Latákie. Wagnerovci údajně poslechli.

Moskva se po většinu času k wagnerovcům oficiálně nehlásila. Až v úterý Putin oficiálně připustil, že ruská vláda žoldnéře financovala, platila jim miliardy rublů. Šéf Kremlu zároveň slíbil veřejně zúčtovat s těmi, kteří ve spojení s wagnerovci vydělávali na dodávkách potravin.

Putinova pomsta

Podle ruského novináře Konstantina Remčukova, který se zúčastnil setkání Putina s ruskými médii za zavřenými dveřmi, prezident uvedl, že prozkoumá Prigožiny kontrakty s ministerstvem obrany. Podle novináře se Putin soustředil na ekonomické motivy Prigožina, přičemž naznačil, že úřady budou pátrat po tom „kdo co podepsal, kdo lobboval za zakázky, za uniformy nebo za zbraně.“

Vlivný oligarcha kolem sebe vytvořil síť kontaktů, připomíná list The New York Times. Podle listu hluboké vazby s vládnoucí elitou komplikují snahu Kremlu potrestat lidi spojené s rebelií.

„Je to velmi komplikovaná otázka,“ připustil politický konzultant Kremlu a ruský poslanec Oleg Matvejčev, že není snadné určit, koho potrestat. On sám dříve s Prigožinem spolupracoval, ale ukončil partnerství poté, co podle svých slov poznal, že podnikatel je „mentálně nestabilním“ člověkem.

Podle něj cíli trestných zátahů vlády nebudou ti, kteří se jen „někde vyfotili s Prigožinem“, ale ti, kteří „jej aktivně kryli, aktivně v tom pokračují a aktivně pracují proti prezidentově politice“.

Několik médií spojovaných s Prigožinem je zablokovaných, také společnosti, které jsou s jeho osobou propojeny, přestaly fungovat, uvádí ruský nezávislý portál Bumaga. Zavřené je například Wagnerovo centrum v Petrohradu, nefungují též jeho trollí farmy a mluví se o prodeji mediální sekce oligarchova impéria.

Podle neověřených zpráv úřady v minulých dnech zatkly ruského generála Sergeje Surovikina, zástupce velitele invazních vojsk na Ukrajině, který působil též v Sýrii. Americká média s odvoláním na zpravodajské zdroje uvedla, že Prigožin informoval Surovikina o svém plánu zajmout ministra obrany Sergeje Šojgua a náčelníka generálního štábu Valerije Gerasimova. To ale popřel mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, Moskva oficiálně neuvedla, zda je generál zatčený, či ne.

Prigožin měl s ruským vojenským vedením dlouhodobě napjaté vztahy. Situace vyvrcholila poté, co ruské ministerstvo obrany oznámilo, že se žoldnéři musí začlenit do armády. Prigožin to odmítl. Po vzpouře Putin řekl, že bojovníci musejí vstoupit do armády, nebo odejít do Běloruska za svým velitelem. Po uzavření dohody s běloruským lídrem Alexandrem Lukašenkem zamířil Prigožin do Minsku.

Co přesně s wagnerovci bude, je nejasné. Stejně tak s Prigožinovým osudem. Podle expertů by se mohl chtít přesunout do Afriky, aby zde dále spravoval svůj byznys. „Afrika na něj čeká, Sýrie na něj čeká,“ prohlásil bývalý wagnerovec Marat Gabidullin. „Není tam nikdo, kdo by ho nahradil.“