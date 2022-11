Válka neskončí. Ztratíme ještě tisíce lidí, hlásí z fronty vojenský influencer

Rozhovor jsme začali pár hodin poté, co Vladimir Putin vyhlásil v okupovaných oblastech stanné právo. Místo smluvené čtvrté hodiny jsme se spojili prostřednictvím videohovoru o několik desítek minut později. Překvapilo mě to. Nečekala jsem, že rozhovor se vzhledem k situace na Ukrajině povede hned napoprvé. Valerij Markus totiž nezná dne ani hodiny.

Válka na Ukrajině je první válka v Evropě, kterou sledujeme v přímém přenosu na sociálních sítích. Jak to podle vás proměňuje její průběh?

Moje závěry budou čistě spekulativní a nemusí mít nic společného se skutečností. Už jsem dávno mimo Ukrajinu nebyl, už od začátku invaze. Co se v Evropě děje, o tom skoro nic nevím, ani tomu nerozumím. Vím, že evropské státy nás v mnohém podporují, pomáhají, posílají nám zbraně, a za to jsme nesmírně vděční.