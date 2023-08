Ukrajinci u Novorossijsku zasáhli ruskou výsadkovou loď, je zčásti potopená

V přístavu byla v pátek brzy ráno podle médií i místních obyvatel slyšet střelba a nejméně jedna exploze. Ruské ministerstvo obrany následně uvedlo, že se na místní námořní základnu pokusily zaútočit dva ukrajinské drony. Podle ministerstvo ruské lodě útok odrazily.

„Posádka lodí Oleněgorskij Gorňak a Suvorovec okamžitě reagovala a pomohla zabránit následkům útoku bezpilotních plavidel,“ napsal Kravčenko.

Videa incidentu ale ukazují, že Oleněgorskij Gorňak, výsadková loď třídy 775, je částečně potopená. Ukrajinci na sociálních platformách doufají, že se potopí úplně.

Большой десантный корабль "Оленегорский горняк", участвовавший в отбитии атаки украинских беспилотных брандеров на Новороссийск, мужественно отбил бортом все атаки. R.I.P. pic.twitter.com/0FMlfwkRmS — Team of Zina Portnova (@Zn_Portnova) August 4, 2023

Zásah potvrdila na telegramu ukrajinská tajná služba SBU. Portál Ukrainska Pravda zveřejnil i video z pohledu dronu. „Na videu je vidět, jak bezpilotní plavidlo Bezpečnostní služby Ukrajiny (SBU) naložený 450 kilogramy TNT útočí na nepřátelskou loď s přibližně 100 členy posádky na palubě,“ uvedl portál.

Вероятно, это видео момента удара беспилотника по большому десантному кораблю ВМФ России в Новороссийске минувшей ночью. pic.twitter.com/Y9gAMY8l5R — Проф. Преображенский (@prof_preobr) August 4, 2023

Zdroje SBU portálu sdělil, že tajná služba provedla akci ve spolupráci s ukrajinským námořnictvem. Výsledkem je, že Oleněgorskij Gorňak má velkou díru ve svém trupu a není schopen dále vykonávat bojovou činnost. „Tudíž, všechna ruská vyjádření o takzvaném odražení útoku jsou falešná,“ uvedl zdroj.

Agentura Reuters dříve uvedla, že pokud by se potvrdilo, že za incidentem stojí Kyjev, jednalo by se o první ukrajinský útok na jeden z hlavních ruských obchodních přístavů. Střety v Černém moři nabraly na intenzitě poté, co Moskva v červenci neprodloužila takzvané obilné dohody. Ty umožňovaly vývoz ukrajinských potravin přes Černé moře.

Není to první válečná loď, kterou se Ukrajincům podařilo zasáhnout. Nejznámější je potopení křižníku Moskva, ruské vlajkové lodi Černomořské flotily, kterou ukrajinská armáda zasáhla vloni v dubnu.