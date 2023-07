Žralok, zbraň proti Rusům v Černém moři. Ukrajinci ukázali vodní drony

Americká televize CNN se dostala na základnu, kde se ukrajinské vodní drony, dosud novinářům skryté, testují. Ukrajincům tyto bezpilotní stroje pomáhají sledovat Rusy v Černém moři a na Krymském poloostrově, a umožňují na ně efektivně útočit. Základna dbá na přísná bezpečnostní pravidla, přesto někteří piloti tajemství dronů toliko důležitých v boji proti Rusům poodhalili.

„Zaplaveme si se žralokem,“ říká jeden z maskovaných pilotů, a sahá po dlouhém černém kufříku v tvrdé skořepině. Odhaluje na míru vyrobené řízení dronu s několika obrazovkami. Jedná se v podstatě o důmyslné herní centrum s pákami, joysticky, monitorem a tlačítky, která mají kryty na spínačích.

