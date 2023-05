VIDEO: Ukrajinci ukázali nájezd dronů na ruskou loď v Černém moři

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

„A co je tohle? Námořní dron versus loď Ivan Churs? To je ten dron, co byl rozstřílen?“ stojí v popisku k videu, které ukrajinská armáda zveřejnila na svých sociálních účtech ve čtvrtek. Podle záběrů pořízených z paluby dronu se stroj dostal až k ruskému plavidlu, v okamžiku nárazu nahrávka končí.

Kyjev se tak snaží vyvrátit tvrzení ruského ministerstva obrany, že všechny tři útočící čluny se podařilo palbou zlikvidovat. Moskva jako důkaz zveřejnila video pořízené z paluby průzkumné lodi Černomořské flotily, je na něm však zachycena jen exploze jednoho člunu.

Loď Ivan Churs se stala terčem útoku bezpilotních plavidel ve středu brzy ráno asi 140 kilometrů od Bosporského průlivu. Moskva z útoku obvinila ukrajinské ozbrojené síly. Plavidlo, která bylo spuštěno na vodu v roce 2017, podle ní v Černém moři chrání plynovody Turkish Stream a Blue Stream.

Loni v dubnu se po ukrajinském útoku v Černém moři potopila vlajková loď ruské Černomořské flotily, křižník Moskva. Ukrajinští představitelé uvedli, že loď zasáhly ukrajinské protilodní střely Neptun. Podle Moskvy se plavidlo potopilo v rozbouřeném moři po explozi a požáru munice na palubě a během následné snahy odtáhnout ho do přístavu.