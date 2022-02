Kdyby to bylo potřeba, jsou Ukrajinci žijící v Česku připravení jet bojovat za svou zem. Nemáme na výběr, máme tam rodiny, kamarády, řekl pro iDNES.cz Oleksandr Kucherak, který v České republice dlouhodobě žije. Předseda Ukrajinské iniciativy v České republice Viktor Rajčinec nečeká žádnou vlnu stěhování. A pokud, směřovala by podle něj do Polska.