Chybí i župan a pantofle. Britské expremiérce Trussové přišel účet za večírky

Přes den příprava na souboj o vedení britské vlády a Konzervativní strany po Borisi Johnsonovi, po večerech pak bujaré večírky. Liz Trussová loni v létě nakonec nad svým tehdejším soupeřem Rishim Sunakem vyhrála a na několik týdnů kabinet skutečně převzala. Nyní jí však přicházejí účty. Coby ministryně zahraničí tehdy prý značně překračovala možnosti rozsáhlé rezidence Chevening House, kterou pro své potřeby uprostřed horečné premiérské kampaně využívala.

Na fakturu, která Trussové přišla před třemi až čtyřmi týdny, nyní upozornila britská média. Zaměstnanci Chevening House mluví o večerních hostinách pro hosty Trussové i o chybějícím vybavení a předmětech, včetně županu a pantoflí. Účet je ve výši 12 tisíc liber (320 tisíc korun) a vadí jim, že by tuto sumu „za sérii letních večírků“ měli platit britští daňoví poplatníci.

„Trussová v Chevening House pořádala schůzky se svým nejbližším okolím, které se často změnily v bujaré večerní party,“ řekl zdroj listu Mail on Sunday, který na problém upozornil jako první.

Chevening House je rezidence rozkládající se na ploše tří tisíc akrů v severozápadním Kentu. Užívání tohoto sídla se 115 pokoji je tradičně poskytováno ministru zahraničí a jeho údržba je financována z parlamentního fondu ustaveného zákonem.

Župany zaplatím, ostatní ale byla práce

Úřad vlády však tentokrát Trussové vystavil fakturu za společenské akce, o nichž se domnívá, že byly spíše stranické a osobní než úřední.

Trussová tato tvrzení odmítá. Samozřejmě prý zaplatí za předměty, které během jejího užívání Chevening House zmizely, citoval deník Daily Mail mluvčího konzervativní političky. Většina výdajů z těchto dvanácti tisíc liber však podle něj byla použita na oficiální vládní záležitosti.

„Poslední faktura obsahuje mix nákladů na její osobní návštěvu a nákladů na oficiální vládní jednání se státními úředníky včetně tajemníka vlády Simona Case a vysokých úředníků z jiných resortů, kteří se v Cheveningu setkali během příprav na přechodné období. Ty tvoří většinu z tohoto účtu,“ uvedl mluvčí Trussové s odkazem na dění kolem blížící se výměny premiérů.

„Náklady a financování Chevening House jsou záležitostí organizace Chevening Trust. V případě potřeby s ní budeme úzce spolupracovat, abychom zajistili odpovídající rozdělení vzniklých nákladů,“ uvedl k tomu mluvčí britské vlády.

U kulečníku byl také kokain

List The Guardian loni v prosinci také informoval o tom, že v Chevening House byly po večírcích, kterých se účastnili Trussové političtí spojenci, nalezeny stopy drogy třídy A, konkrétně kokainu. Bílý prášek zde zaměstnanci objevili loni v létě krátce předtím, než se Trussová stala premiérkou.

Jeden ze zaměstnanců tehdy tvrdil, že nalezený prášek společně s ostatními otestovali pomocí testeru, který při kontaktu s kokainem změní barvu. Ten ukázal na přítomnost drogy. Stopy bílého prášku našli ve dvou případech na odkládacím stolku v herně s kulečníkem.

Obeznámené zdroje uvádějí, že kokain je hojně využíván v celé vládě a parlamentu a údajně jej užívali také političtí spojenci Trussové. Další zdroje mluvily také o stopách kokainu v premiérském sídle v Downing Street v době, kdy byl Boris Johnson premiérem.

Mluvčí Trussové tehdy v jednořádkovém prohlášení jen stručně uvedl: „To je jednoznačně nepravdivé.“ Později dodal, že „nic nenasvědčovalo tomu, že by Trussová drogu užívala, nebo že by si byla vědoma toho, že drogy byly užívány nebo přítomny“. Držení kokainu je trestný čin, za který v Británii hrozí odnětí svobody až na sedm let nebo pokuta v neomezené výši.

Trussová v létě 2022 souboj o premiérské křeslo vyhrála. Kvůli své chaotické hospodářské politice byla ovšem nucena odstoupit již po několika týdnech a se 49 dny je předsedkyní britské vlády s nejkratším funkčním obdobím v dějinách.