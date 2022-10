ANALÝZA: Britských 45 dní chaosu. Trussovou zničil sen o možnostech brexitu

Z pohledu Evropy vždy Británie platila za vzor parlamentní demokracie: zelené lavice poslanecké sněmovny zažívají občas sice divoké, přesto konstruktivní debaty, a majestátní budova Westminsterského paláce byla i v bouřlivých časech symbolem relativní stability.

Přinejmenším tedy do roku 2016, kdy Britové v právně nezávazném referendu mírnou většinou odhlasovali vystoupení své země z Evropské unie. Od té doby míří do vedení britské vlády už pátý premiér a konzervativci, kteří zemi k brexitu dovedli, jsou na pokraji kolapsu.

Po Davidu Cameronovi, Therese Mayové a Borisi Johnsonovi po 45 dnech v úřadě skončila také Liz Trussová; nejpozději do konce příštího týdne má být znám její nástupce.

Žádný britský premiér dosud nedokázal svůj politický potenciál zničit tak rychle.

A nejen Evropa se ptá, zda právě v přímém přenosu sleduje kolaps brexitu, nepříliš konkrétně definovaného politického konceptu, který za poslední roky stále nedokázal naplnit původní sliby a představy.

Kriticky důležité ministerstvo financí nyní vede Jeremy Hunt, jenž původně podporoval setrvání Británie v EU, a nadpoloviční podporu v zemi mají labouristé, kteří brexit sice výslovně neodmítají, zároveň jsou ale nejvýš pro jeho mírnou variantu.

Právě snaha využít potenciál brexitu naplno, s libertariánským pojetím trhu a bez zbytečných zásahů státu, jak jej minulý týden představila Trussová ve svém návrhu rozpočtu, stála za jejím bleskovým koncem: V plánu byly radikální daňové škrty, úlevy pro podniky a vyšší příjmové skupiny, omezení sociálních výdajů, zároveň zastropování cen energií, to vše při spoléhání se na rychlý ekonomický růst. Trh měl zařídit zbytek. Jenže trh zachvátila panika a vládu začali opouštět důležití ministři.

Britský ministr financí Jeremy Hunt promlouvá před bývalou premiérkou Liz Trussovou v Dolní sněmovně. (17. října 2022)

„Tato ekonomická politika měla dokázat, že brexit nebyl příšernou chybou, ale úžasnou příležitostí. Samozřejmě tyto představy jsou založené na fantazii a předurčené ke střetu s realitou,“ domnívá se profesor Tim Bale z Londýnské univerzity.

O tom, že původní brexitové heslo „Take back control“, tedy převzít zpět kontrolu, za původní představou kulhá, mluví také sami konzervativci. „Přežíváme teď ze dne na den. Vlastně ne, omyl. Přežíváme teď z hodiny na hodinu,“ komentuje situaci ve straně jeden z konzervativních ministrů. „Liz Trussová je v podstatě brexit – drahá, bláznivá a odsouzena ke zkáze,“ nešetří bývalou premiérku v komentáři ani bulvární list The Daily Mirror.

Kdo přijde dál?

Ačkoli volba Trussové zabrala dva měsíce, její nástupce má být vybrán ve zrychleném procesu nejpozději do týdne, do příštího pátku.

Kandidáti musí do pondělí sehnat sto poslaneckých nominací, vzhledem k počtu konzervativních poslanců tedy mohou být nejvýše tři. Pokud bude kandidát jen jeden, jeho jméno bude oznámeno už v pondělí. V případě dvou až tří jmen pak o vítězi stejně jako minule v případě Trussové rozhodnou v internetovém hlasování členové strany.

Během poslední volby získal největší poslaneckou podporu bývalý ministr financí Rishi Sunak, 113 podpisů měla Trussová a 105 Penny Mordauntová.

Sázkové kanceláře dávají nejvyšší šance Sunakovi, ani on ale zdaleka nemá podporu napříč celou stranou. Relativně neutrální Mordauntové se odhadují nižší šance, oba nicméně už nyní sbírají poslaneckou podporu. Další preferovaná jména, tedy ministr obrany Ben Wallace a nový ministr financí Jeremy Hunt, svou kandidaturu odmítají.

Johnson: Můj návrat je ve státním zájmu

O slovo se ale hlásí také bývalý premiér Boris Johnson, který současný chaos do značné míry způsobil. Narychlo se vrací do Londýna z dovolené v Karibiku a naznačuje, že chce zpět do Downing Street.

„Nesmíme zapomínat, že Johnson je stále vyšetřován ohledně toho, zda ve svých výpovědích mluvil pravdu. Dokud vyšetřování neskončí a nebude uznána Johnsonova vina nebo nevina, neměl by mít možnost vrátit se do vlády,“ myslí si dlouholetý poslanec konzervativců Roger Gale.

„S Johnsonem se vrátí všechen starý nepořádek,“ dodává další konzervativec.

Přesto má Johnson podporu již desítek poslanců, stejně jako stranických dárců a dalších podporovatelů. Jeho tým, který mu pomohl k vítězství v parlamentních volbách v roce 2019, se nyní připravuje na další bitvu.

„Mohu zachránit stranu před volebním debaklem,“ zní hlavní titulek The Daily Telegraph citující Borise Johnsona. Na fotografii nyní již bývalá premiérka Liz Trussová oznamuje svou rezignaci. (21. října 2022)

Ačkoli sám svou kandidaturu zatím oficiálně neoznámil, Johnsonovi blízcí spolupracovníci, které prý již požádal o pomoc a podporu, tento záměr potvrzují. Podle listu The Times už se Johnson nechal slyšet, že jeho návrat je „v národním zájmu“.

Bookmakeři jeho šance vidí jako vysoké a dávají jej na druhé místo těsně za Sunaka.

Ještě vyšší podporu pak má Johnson u řadových členů strany. Podle průzkumu agentury YouGov by třetina z nich (32 procent) ve vedení konzervativců a vlády opět nejraději viděla právě Johnsona. Sunaka podporuje 23 procent členů konzervativců, Mordauntovou jen devět procent.

Ačkoli Johnsona stály místo jeho dosud nevyřešené kauzy týkající se mimo jiné porušování vlastních covidových pravidel a nejasných financí, část konzervativců v něm vidí jedinou možnost, jak v dalších parlamentních volbách zabránit totální anihilaci strany.

Budou předčasné volby?

Nejdéle do konce října chtějí mít konzervativci nové vedení, ale dokážou vůbec současný chaos ustát až do dalších řádných voleb za dva roky?

Opoziční labouristé a jejich předseda Keir Starmer v kolapsu konzervativců vidí svoji největší šanci za poslední desetiletí. „Británie si zaslouží víc než tento nepřetržitý chaos, o nějž se konzervativci starají již dvanáct let. Potřebujeme předčasné volby. Okamžitě,“ říká Starmer.

Labouristé nyní v průzkumech veřejného mínění rekordně vedou a pokud by se volby konaly nyní, hlas by jim dalo rekordních 51 až 53 procent Britů. Naopak konzervativci by s 21 až 23 procenty nedosáhli ani na polovinu.

Šance, že se Starmerovo přání vyplní, jsou ale přes veškeré turbulentní dění zatím relativně nízké.

Kromě premiéra může předčasné volby může vyvolat jen většina poslanců nebo prohrané hlasování o důvěře vládě. Konzervativci ovšem stále mají v dolní komoře pohodlnou většinu 71 poslanců a je značně nepravděpodobné, že by se pouštěli do hazardu, který by pro ně znamenal jistou prohru.

Řada konzervativních poslanců svou nespokojenost se situací ve straně sice často a hlasitě komentuje, ale zároveň nemají v nejmenším úmyslu vítězství labouristů podpořit.

Nejzazší možný termín pro řádné parlamentní volby je leden 2025, podle očekávání ale proběhnou již na přelomu jara a léta 2024, tedy v době, kdy jsou Britové zvyklí chodit k volbám.

A co na to salát?

Symbolem nezvládnutého a velmi krátkého premiérování Liz Trussové se stala hlávka salátu s parukou. Nepřetržitý záběr na salát vedle portrétu Trussové, který v přímém přenosu na YouTube přenášel bulvární list The Daily Star, rámovala hlavní otázka: Bude mít tenhle salát za 60 pencí z Teska delší trvanlivost než premiérka?

Odpověď už známe. Hned poté, co Trussová před dveřmi premiérského sídla v Downing Street stručně oznámila svou rezignaci, se salátové zátiší rozzářilo diskosvětly s hudbou a sektem. Slavit začaly také další ovoce a zelenina.

Hlávka salátu po rezignaci premiérky Liz Trussové oslavuje vítězství. (20. 10. 2022)

The Daily Star na Twitteru triumfálně napsal: „Salát oficiálně přežil Liz Trussovou a vyhrál. Ať žije salát!“

Salát sám se podle The Daily Star ke své politické budoucnosti zatím nebude vyjadřovat.