Doživotní renta po šesti týdnech v úřadu? Vzdejte se jí, žádají Trussovou

„Měla by to odmítnout. To by byla správná věc. Strávila v úřadu 44 dní a vlastně na to nemá nárok,“ řekl stanici ITV šéf opozičních labouristů Keir Starmer. K témuž vyzval premiérku i šéf Liberálních demokratů Ed Davey. Trussová se premiérské funkce ujala 6. září. Ve čtvrtek oznámila, že se funkce vzdá.

Šéf odborů státních zaměstnanců PCS Mark Serwotka tvrdí, že Trussová by se měla příspěvku vzdát i vzhledem k aktuální ekonomické situaci země. „Ve chvíli, kdy jeden z pěti státních zaměstnanců využívá potravinové banky a 35 procent jich vynechává jídlo, protože na něj nemá peníze, je groteskní, aby Liz Trussová odešla s bonusem 115 000 liber,“ řekl.

Finanční příspěvek pro bývalé premiéry známý pod zkratkou PDCA (public duty costs allowance, příspěvek na náklady veřejné služby) byl v Británii zaveden po rezignaci Margaret Thatcherové. Má sloužit na pokrytí nákladů na kancelář a personál pro někdejší ministerské předsedy, kteří mají v politickém životě země i po odchodu z funkce zvláštní postavení.

Podle deníku The Guardian si v letech 2020 až 2021 John Major a Tony Blair vyžádali tento příspěvek v maximální výši, Gordon Brown a David Cameron si nechali proplatit téměř celou částku, Theresa Mayová si vyžádala 58 000 liber.