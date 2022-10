Konzervativci jsou neschopná strana, základ problémů je brexit, říká politolog

Co rezignace Liz Trussové znamená nyní pro Velkou Británii a jaký by mohl být další postup při výběru nového kandidáta na její místo?

Liz Trussová se radila s Grahamem Bradym, což je předseda Výboru 1922, který řídí vnitřní správu poslaneckého klubu o tom, jaký bude další postup. Údajně by měli být hotovi s výběrem během týdne.

Výbor 1922 je konzervativní parlamentní skupina, která dohlíží na volbu nového lídra britských konzervativců.

Během týdne? Výběr standardně trvá přeci mnohem déle.

Oni si to teď nemohou dovolit. Boris Johnson byl tehdy v postavení, kdy ještě mohl přes léto zůstat v čele vlády. Nyní země potřebuje stabilní vládu, která bude schopná zvládat turbulence na finančních trzích, případně otřes libry. Evidentně není čas, aby proběhl klasický plnohodnotný konkurz včetně hlasování všech straníků. Teď se čeká, kdo se přihlásí.

Kdo by to mohl být?

Těch jmen, o kterých se uvažovalo, že by úřad mohla na přechodnou dobu vzít, pár je, ale postupně ubývají. Například Jeremy Hunt kandidaturu vyloučil. V podstatě konzervativci budou potřebovat někoho, s kým se vyhnou vícekolovému hlasování, a zároveň někoho, kdo bude přijatelný pro všechna křídla strany, která se rozpadá. Budoucí premiér by měl být schopen spojovat.

O kterých konkrétních jménech se mluví?

Kandidát, který by tu situaci během září nebo října ještě ustál, je Rishi Sunak. Nedokážu si ale představit, že by to bylo přijatelné pro viktoriánské křídlo. V jednu chvíli ještě než Trussová ustoupila, se uvažovalo, že by to převzal tandem složený ze Sunaka a Penny Mordauntové. Hledá se někdo toho typu Penny Mordauntové.

Někdo, kdo má kredibilitu, nemá šílené nápady a bude přijatelný. Hodně se uvažuje o Benu Wallacovi, což je současný ministr obrany, který je považován za kompetentního, konsenzuálního a během minulého výběru ho mnozí vyzývali ke kandidatuře. Měl by to být totiž někdo, kdo potřebuje být přijatelný alespoň podmínečně pro drtivou většinu poslanců a zároveň také pro stranu, která je poměrně radikalizovaná.

Mini-budget byl mimořádný rozpočet připravený vládou kvůli specifickým ekonomickým problémům, které bylo třeba řešit. Rozpočet obsahoval škrty ve vládních výdajích na zdravotnictví, školství a obranu.

Vy jste zmiňoval nestabilitu, kterou si teď Británie prochází. Jak politická změna, která přijde po rezignaci Trussové, může poznamenat Británii v rámci celkové stability země?

To byste se musela zeptat ekonomů, kteří sledují vývoj makroekonomických ukazatelů. Samo o sobě ale asi nijak extrémně, vzhledem k tomu, že šílené nápady, které byly v mini-budgetu, byly postupně korigovány. Druhá věc je, že se evidentně včera očekávalo, že rezignace premiérky je otázkou nejdéle dní.

Ovlivnil nějak celou situaci brexit?

Mnozí vám řeknou, a podle mě oprávněně, že brexit leží v základu všech těchto potíží. Protože jednak založil téma, které štěpí Konzervativní stranu vnitřně nadále, a jednak hospodářské potíže jsou umocněné negativními důsledky brexitu, které zkomplikovaly a zhoršily ekonomickou situaci lidí.

Bylo to velké téma, které Konzervativní strana teď chtěla řešit. Konkrétní téma, které vypadalo, že vyvolá velký konflikt, byla otázka možného uvolnění podmínek pro pracovní migraci lidí ze třetích zemí, o to hlavně kvůli nedostatku pracovních sil v některých oborech. Jsou to problémy, které Konzervativní strana brexitem vytvořila.

Co znamená tato složitá situace pro konzervativce? Jaký signál oni vysílají tím, že se jimi zvolená premiérka ve své funkci udržela jen šest týdnů?

Chcete to říct otevřeně? Že jsou v tuto chvíli naprosto vlády neschopná a nekompetentní strana, která není schopná v zemi zajistit základní stabilitu. Jsou strana, která navenek dává najevo svoje vnitřní rozbroje a která je trhaná osobními záštěmi.

Johnson znovu premiérem? Nelze vyloučit

Co by se u konzervativců tedy muselo změnit, aby byli schopní poskytnou Británii stabilitu?

Potřebují si zvolit nového premiéra, nové vedení strany, které bude věrohodné jak směrem do strany dovnitř na úrovni poslaneckého klubu, tak směrem k širšímu členstvu, protože část klubu by chtěla Borise Johnsona.

Už při volbě Liz Trussové se mluvilo o tom, že část klubu by raději znovu volila Borise Johnsona. Volili by ho někteří znovu i přes všechny Johnsonovy skandály, kterými si Británie prošla?

Jistě, oni si s ním spojují vítězství nad nad Jeremy Corbynem, dále také mediální zájem, podporu, politický triumf, dotek politické hegemonie, který neměli čtyřicet let.

Je nějaká šance, že by Boris Johnson usiloval znovu o funkci britského premiéra?

Počkejme, jak se vyjádří. Když oznamoval rezignaci, tak měl nejednoznačný výrok „hasta la vista baby“, který nechával otevřené dveře pro možný návrat. On si dále drží poslanecký mandát. Nevím, jak pečlivě ho vykonává, ale je poslancem. Nevím také, jak se bude v kontextu posledních týdnů vzpomínat na bezprecedentní krize a skandály, které provázely poslední týdny a měsíce jeho premiérství. Mně se nezdá, že by jeho kredibilita směrem navenek dokázala konzervativce vrátit do hry o slušný výsledek v příštích volbách, ale možná se pletu.

Trussová pravděpodobně vstoupí do statistik jako žena, která zastávala premiérský úřad nejkratší dobu a jako žena, již politickou kariéru zlomila jedna velká politická chyba.

Je skutečnost, že Liz Trussová sama přiznala, že výkon funkce nezvládá, že tlak na ni je příliš velký a že chce rezignovat, gestem odvahy?

Myslím, že je to celé v podstatě vynucené. Ona vsadila při volbě na jedinou kartu, konkrétně na radikální daňové řezy. Na to vsadila svoji politickou budoucnost. To prosadila všemi prostředky do mini-budgetu a nezbylo z toho vůbec nic. Poslední týden bylo vidět na fotkách sněmovny, že Liz Trussová tam byla jako tělo bez duše a že v zásadě přišla o všechnu autoritu.

Asi zřejmě nebylo otázkou zda, ale kdy přesně rezignuje. Vnitrostranické mechanismy dokážou velmi dobře zprostředkovat moment, kdy člověk o tu důvěru a podporu už přišel. Tam je nutné si uvědomit, že ona měla od počátku mezi kolegy poslanci jenom podmínečnou podporu, pro většinu z nich nebyla první kandidát.

Jaký způsobem se Liz Trussová nyní zapsala do historie britských premiérů a premiérek? Jak za ni budeme za dvacet nebo třicet let vzpomínat zpětně?

To je věštění z křišťálové koule. Pravděpodobně vstoupí do statistik jako žena, která zastávala premiérský úřad nejkratší dobu. Jako žena, jejíž politickou kariéru zlomila jedna velká politická chyba, to byl ten mini-budget.

Jako žena, která nastupovala ve velmi obtížné době a od počátku neměla žádný nárok na hájení ze strany médií, ale ani z vlastní strany. Rovnou vstoupila do ohně a ten velký tlak nezvládla. Ukázalo se, že ten premiérský úřad je nad její momentální možnosti.

Už jste zmiňoval, že se současná vláda nachází ve složité době a i nastupující premiér nebo premiérka v ní bude muset řešit spoustu závažných problémů. Můžeme současnou situaci připodobnit k nějakému období z minulosti, kterým si Británie procházela?

Já jsem narazil, že se objevují srovnání se Suezskou krizí, což bylo úplně to největší fiasko v druhé polovině dvacátého století. Byla to aktuální krize politická i ekonomická, vynucení odstoupení premiéra v roce 1956, kdy se britská vláda pustila do neobhajitelného imperiálního podniku v Egyptě.

Z ekonomického hlediska se to, co se objevilo v posledních týdnech, podobá událostem před třiceti lety, kdy v roce 1992 britská libra padala z evropského mechanismu směnných kurzů. To tehdy nevedlo ale k pádu vlády, ekonomické souvislosti byly velmi podobné.