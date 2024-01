Trumpova překvapivá zbraň. Vzdělaní republikáni se přidávají na jeho stranu

Během prezidentských voleb v roce 2020 Trump ztratil podporu devíti procent republikánů, kteří volili jiného kandidáta. Jeho soupeř Joe Biden oproti tomu přišel jen o čtyři procenta demokratů. Podle některých pozorovatelů právě tato ztráta stála exprezidenta druhé funkční období.

Trump se dlouhodobě potýkal s nedůvěrou vzdělanějších republikánů. Podle analýzy listu The New York Times bylo 56 procent přeběhlíků právě z této skupiny.

Bývalý šéf Bílého domu si u nich dále pohoršil po kongresových volbách na podzim 2022, v nichž Republikánská strana nedosáhla takových výsledků, jakých se očekávalo. Voliči to připisovali právě nízké kvalitě Trumpem podporovaných kandidátů. Podle tehdejšího průzkumu Suffolk University/USA Today chtělo 76 procent respondentů z řad vysokoškolsky vzdělaných republikánů jiného republikánského nominanta za prezidenta.

Nyní je ale situace jiná. Právě republikáni s tituly začínají být tou silou, jež se začíná za exprezidenta provázaného skandály stavět. Tento měsíc tentýž zadavatel průzkumu zjistil, že Trump má podporu 60 procent těchto republikánských voličů.

Obliba Trumpa mezi nimi překvapivě výrazně vzrostla loni v březnu po obžalobě v kauze „držhubného“ pro pornoherečku Stormy Daniels. Trump se tak stal prvním americkým exprezidentem, který kdy byl obžalován. Rozhodnutí velké poroty v New Yorku označil za „politické pronásledování a vměšování do voleb“. A mezi republikánskými voliči tato konspirační hypotéza rezonuje.

„Pokud by letos nešel do voleb, nemyslím si, že by po něm šli. Jen se bojí, že pravděpodobně znovu vyhraje,“ řekl britskému listu The Times softwarový specialista Ganesh Akella. Podle něj jsou čtyři žaloby vůči Trumpovi „čistě politicky motivované“.

K podobnému závěru dospívá i bývalá realitní agentka Yolanda Gutierrezová, jež hodlala volit floridského guvernéra Rona DeSantise, který o víkendu ze závodu o republikánskou nominaci odstoupil. „Ale nyní preferuji Trumpa, protože demokraté se snaží přijít na jakýkoliv způsob jeho uvěznění,“ říká čtyřiadevadesátiletá žena.

Majitelka dvou květinářství Lisa Keathlyová přiznává, že ve svých volebních preferencích se chová trochu jako rebelující teenager. „Možná bych měla jít za Trumpem, protože každý mi říká, ať to nedělám. Část mě si říká: Proč jsou tak vyděšení?“

Strach z propadnutí hlasu

Někteří voliči se rozhodli pro exprezidenta z obav, že jinak jejich hlas zbytečně propadne. Podle listu The New York Times jde o jakési sebenaplňující proroctví. Řada republikánů je natolik přesvědčena, že Trump v primárkách zvítězí, že i ostatní se pod vlivem síly této představy přidají na exprezidentovu stranu.

„Můj hlas by se rozplynul ve vzduchu,“ obává se IT expert Chip Shaw. „Země za něj fungovala opravdu hladce. Myslím, že ekonomika byla o dost lepší. Neplatili jsme šest dolarů za karton vajec.“

Neuspokojivá hospodářská situace sužovaná vysokou inflací, posílání velké vojenské pomoci zahraničním zemím místo řešení vnitřní bezpečnosti na hranicích, to jsou časté výtky směřované republikány na Bidenovu administrativu a jeden z určujících důvodů, proč hodlají do souboje s ním poslat jeho předchůdce. Naléhavá potřeba sesadit Bidena byla mezi republikány klíčovým faktorem při rozhodování, kterého kandidáta podpořit, zjistili exprezidentovi asistenti ve svém interním výzkumu mezi voliči.

„V dnešní americké politice záleží na stranické příslušnosti více než na čemkoli jiném a vysokoškolsky vzdělaní republikáni vůči tomu nejsou imunní,“ vysvětluje Dante Scala, profesor politologie z University of New Hampshire, proč se vzdělaní republikáni přidávají k té části voličstva strany, jež tvoří jádro Trumpových příznivců – k Američanům bez vysokoškolského titulu.

Pro poslední vážnou soupeřku bývalého šéfa Bílého domu Nikki Haleyovou je přesun vysokoškolských republikánů k jejímu protivníkovi velmi znepokojivým trendem. Právě mezi nimi má své hlavní přívržence. Trump jich však má stále víc.