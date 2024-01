Biden ztrácí černošské voliče. Ve volbách bude přitom potřebovat každý hlas

Žádného republikánského prezidentského kandidáta v dějinách USA nepodpořilo více než 13 procent černošských voličů. Demokrat Biden se na to ale nemůže spoléhat. Listopadový průzkum pro deník The New York Times ukázal, že 22 procent černošských voličů v šesti dosud nerozhodných státech má v úmyslu ve volbách podpořit Bidenova pravděpodobného oponenta, republikána Donalda Trumpa.

Podobně pro Bidena nepříznivé výsledky přinesly i další sondáže. Podle NBC News chce Trumpa podpořit 20 procent černošských voličů, podle CNN 23 procent. Univerzita v Chicagu se ptala na podporu současného prezidenta v této skupině voličů a podle jejího průzkumu by ho podpořilo 63 procent z nich.

To je sice většina, ale ještě v roce 2020 měl Biden podporu 92 procent černošských voličů, uvádí průzkum střediska Pew Research Center. Biden také zaznamenal prudký pokles obliby mezi hispánskými voliči, kde ho nyní podporuje 34 procent lidí. V roce 2020 to bylo 65 procent.

Současný šéf Bílého domu se pokusil tyto vyhlídky vylepšit, když v pondělí navštívil kostel Africké metodistické církve v Charlestonu v Jižní Karolíně. Právě v této modlitebně v roce 2015 mladý střelec přesvědčený o nadřazenosti bělochů postřílel devět věřících tmavé pleti.

Biden ve svém projevu přirovnal Trumpovo popírání volebních výsledků k chování jižanských států podporujících otrokářství před občanskou válkou v 19. století. Připomněl, že jmenoval první černošskou soudkyni Nejvyššího soudu, upozornil na rekordně nízkou míru nezaměstnanosti černochů a vyzdvihl zákony, které snížily ceny léků na předpis.

„Prezidentské volby jsou absurdně těsné,“ míní novinář listu The Guardian ve Washingtonu David Smith a připomíná, že v roce 2020 Biden sice získal o sedm milionů hlasů víc, ale rozhodující pro výsledek voleb bylo 40 tisíc voličů ve třech státech. Biden „ve svém vítězném projevu v roce 2020 poděkoval černošským voličům, což bylo znamením, jak důležití byli pro jeho vítězství“.

Teď má však část Američanů tmavé barvy pleti pocit, že Biden nedodržel své předvolební sliby stran volebního práva, reformy policie nebo dekriminalizace držení marihuany. Existuje také náznak, že někteří černošští voliči jsou unaveni z toho, že je demokraté berou jako samozřejmost, a mají pocit, že by za desetiletí soustavné podpory měli získat větší uznání, píše The Guardian.

„Velká část běžných voličů se však zatím nerozhodla, protože mají starosti v práci a co uvaří k večeři. Čím více se budou blížit volby, tím důrazněji bude potřeba voličům připomínat, že Trump je demagog a to není cesta, kterou by chtěli jít,“ uzavírá autor analýzy Smith.