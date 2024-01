Trump baží po absolutní prezidentské imunitě. Bez ní nejde vládnout, míní

Trump přišel se smělým návrhem na své sociální síti Truth. Volání po absolutní imunitě pro prezidenty Spojených států se pokusil podpořit v sérii příspěvků, tradičně psaných pro větší dopad na čtenáře verzálkami. Argumenty jsou však podle expertů na zámořskou ústavu chabé. „Prezident Spojených států musí mít plnou imunitu, bez které by v podstatě nemohl správně vykonávat svou funkci,“ zamýšlí se favorit probíhajících republikánských primárek.

Imunita by se podle Trumpa měla vztahovat i na věci, které jsou takzvaně za čárou. Konkrétní však v tomto případě nebyl. Pokud se takové ochrany prezidentovi nedostane, vyústí to podle něj v „roky traumat při zjišťování toho, co je dobré a špatné“. Prezident musí mít podle Trumpa vždy pocit jistoty.

Argumentuje tím, že pochybení hlavy státu se bez patřičné imunity stane zbraní v rukách politické konkurence. „Jakákoli chyba, byť byla dobře zamýšlená, se takřka jistě stane předmětem obvinění od opozice po skončení prezidentského mandátu,“ píše Trump. Následně nabízí paralely s fungováním policie.

„Nemůžete přece policii jako celku bránit v důrazné a účinné prevenci kriminality, protože zároveň hodláte bojovat proti minoritním případům nepoctivých policistů a takzvaným zkaženým jablkům,“ míní někdejší prezident. „Občas prostě musí člověk dělat velké věci, i když nejsou úplně perfektní,“ dodává.

Na závěr se vrací k ústřední myšlence absolutní imunity. „Všichni prezidenti musí mít úplnou imunitu, jinak bude autorita prezidenta Spojených států navždy pryč,“ míní. Disputaci zakončuje reakcí na pro něj velmi aktuální téma. „Doufejme, že to bude snadné rozhodnutí. Bůh žehnej nejvyššímu soudu!“ píše s odkazem na své odvolání k této instituci. Ta bude rozhodovat o jeho diskvalifikaci z voleb ve státě Colorado.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států může být klíčové pro Trumpovo zapojení do prezidentských voleb nejen v Coloradu. Podněty k soudům usilující o vyřazení jeho jména z volebních listin podaly zájmové skupiny napříč celými USA a bez rozhodnutí nejvyššího soudu by se mohlo stát, že některé státy Trumpovi účast umožní, a jiné nikoliv.

Absolutní imunita jako zbraň v rukách Trumpa

Trump je v současnosti klíčovým jménem v řadě soudních sporů. Nejdiskutovanější jsou body obžaloby související s jeho pokusy o setrvání v úřadu po jeho prohře v posledních prezidentských volbách a jeho údajné roli při útoku na kapitol ze 6. ledna 2021. Zvláštní vyšetřovatel Jack Smith je mu v patách rovněž kvůli pokusu zmanipulovat volby v Georgii či nelegálnímu nakládání s utajovanými materiály po jeho odchodu z úřadu. Manhattanský okresní prokurátor rovněž Trumpa obvinil v souvislosti s pochybnými platbami před volbami v roce 2016.

Otázka prezidentské imunity je v těchto případech stále ve hře a soud ji bude brát v potaz, připomíná CNN. Federální soud by měl oficiálně začít v březnu letošního roku. Verdikt ve sledované kauze podle zámořských médií bude formovat podobu prezidentství v následujících letech.

Sněmovna reprezentantů sice v roce 2021 provedla na Trumpa druhý impeachment, Senát ho ale nakonec odmítl. Několik senátorů, včetně tehdejšího vůdce většiny Mitche McConnella, však tehdy uvedlo, že soudy přesto mohou Trumpa dohnat k trestní odpovědnosti.

Od roku 1789 Bílý dům ve svém prvním funkčním období opanovalo 45 prezidentů. Trump je prvním, který se ohání nutností absolutní imunity. Ano, i prezidenti před ním určitým způsobem testovali hranice ústavy a pravomocí Kongresu, nikdy však takto výrazně. Abraham Lincoln například na nějaký čas pozastavil habeas corpus, právní ustanovení, jež umožňuje lidem, kteří považují své držení ve vězení či ve vazbě za nezákonné, aby se proti tomu mohli odvolat.

Zajímavý je rovněž pohled na odpovědnost prezidentů Spojených států za účast jejich vlasti v zahraničních vojenských konfliktech. Jejich kroky vždy kontrolovaly soudy, ani ti největší velikáni americké historie jim však nestáli v cestě. Trump se rád ohání tvrzením, že jeho úřadování skončilo kvůli tlaku politické konkurence. Soudní spory se však na něj začaly valit po důkladném vyšetřování až o několik let později.

Hranice pravomocí prezidenta

Nový rozměr Trumpovým výrokům dávají vyjádření jeho právníků u soudu. John Sauer, jeden z početného Trumpova týmu, se dostal do úzkých během úterního slyšení před federálním soudem ve Washingtonu. Soudkyně Florence Panová se ho zeptala, zda by podle něj měl prezident čelit soudům v případě, že prodává milosti či státní tajemství. Ne, pokud na něj předtím nebyl proveden úspěšný impeachment, odpověděl Sauer.

Soudkyně v následné otázce přitvrdila. „Mohl by prezident dát pokyn speciální jednotce SEAL Team 6, aby zavraždila jeho politického konkurenta?“ zeptala se Sauera. Ten ji překvapivě odpověděl, že o přímočarou trestní odpovědnost by nešlo.

„Musel by nejdříve, a to urychleně, projít procesem impeachmentu a být obviněn. Sauer tvrdí, že tato legislativní vrstva navíc je stěžejní pro ochranu demokracie. Zjednodušeně řečeno, v případě absolutní imunity by prezident bez impeachmentu měl takřka neomezené možnosti, alespoň podle logiky jeho právníků.