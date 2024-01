To je to nejzajímavější na letošních primárkách, ale brzy to začne být nudné.

Jediná změna nyní je, že proti němu byli do počtu dva a nyní zbývá do počtu jen jedna. Nikki Haleyová.

Nudné to bude ve chvíli, až odstoupí i ona. Pokud jí teď trochu nepřifouknou záchrannou vestu výsledky v New Hampshire (vyslovujte to Ňju Hempšr, ne Hempšajr, jak je to slyšet v televizi), může to být rychlé.