ANALÝZA: Spektakulární imploze DeSantise. Trump vyhlíží klíčovou bitvu

Spektakulární imploze, jak odstoupení DeSantise nazval list The New York Times, bude mít bezpochyby následky. V posledních jedenácti dnech jde o třetího kandidáta, který se svěšenou hlavou odstoupil z republikánské bitvy o Bílý dům. Chris Christie se do primárek ani nepodíval, Vivek Ramaswamy posbíral v Iowě minimum delegátů a už stačil vyjádřit podporu Trumpovi.