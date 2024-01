Trumpa může ohrozit Haleyová. V boji o nominační republikánské hlasy posiluje

Haleyová podle nedělního průzkumu v Iowě poskočila na druhé místo před floridského guvernéra Rona DeSantise, píše agentura Reuters.

Průzkum místního listu Des Moines Register a televize NBC News připisuje Trumpovi v Iowě předpokládaný zisk 48 procent hlasů, o tři procentní body méně než v prosinci, bývalé guvernérce Jižní Karolíny a velvyslankyni při OSN Haleyové 20 procent, oproti prosinci o čtyři body více, a DeSantisovi 16 procent.

Republikáni při stranických shromážděních ve školách nebo hasičských zbrojnicích poslouchají projevy na podporu jednotlivých kandidátů a posléze zvolí svého favorita. Výsledky shromáždění naplánovaných na pondělní večer (ve 2:00 v úterý SEČ) by mohly být jasné do několika hodin, přičemž na jejich základě se mezi kandidáty rozdělí 40 delegátů pro oficiální volbu kandidáta při nominačním sjezdu republikánů v polovině července.

Do průběhu shromáždění v Iowě se podle očekávání promítne počasí – pocitová teplota ve státu na americkém Středozápadě v pondělí nestoupne nad minus 29 stupňů Celsia, po většinu dne a noci však zůstane pod minus 30, píše list The New York Times (NYT).

„Nebude to příjemné, ale pokud budete ochotní vyjít ven a bojovat za mě, tak já budu za vás jako prezident bojovat příštích osm let,“ řekl k voličům v Des Moines v sobotu DeSantis. Trump kvůli mrazům v sobotu dvě setkání s voliči zrušil, v živém přenosu v sobotu večer ale počasí zmínil také. „V průzkumech máme velký náskok a vy musíte vyrazit ven,“ řekl Trump.

Rozhodující měsíce

Během nadcházející pětiměsíční šňůry primárek a volebních shromáždění je ve hře bezmála 2 500 delegátů, z tohoto pohledu tak výsledek v Iowě není rozhodující, ale protože jde o první nominační souboj, mívá značnou symbolickou váhu.

Ačkoliv je Trump jasným favoritem, jeho politickou image v nadcházejících republikánských primárkách v jiných státech může ovlivnit i míra, s níž zvítězí. Těsnější výsledek by mohl jeho pozici oslabit, rozhodný náskok naopak přimět jiného kandidáta odstoupit z boje o nominaci.

Zásadní může být jejich verdikt pro kampaně DeSantise a Haleyové, kteří bojují o pozici hlavní „alternativy“ k Trumpovi. Agentura AP poznamenala, že pokud exprezident nenaplní očekávání a nepřipíše si jasné vítězství, půjde do následujících primárek výrazně zranitelnější. Ve státě New Hampshire, který bude 23. ledna druhou zastávkou volebního klání, se Haleyová podle průzkumů na Trumpa téměř dotáhla.

Rozhodující nicméně nejspíše bude až březen, kdy se bude napříč několika státy rozdělovat kolem 1 500 delegátů. Cílem Trumpa je mít na konci měsíce republikánskou nominaci jistou, uvádí deník NYT.