Americké volební sci-fi: Biden nebo Trump odstoupí z voleb. A co bude dál

Letošní prezidentské volby ve Spojených státech jsou plné otazníků. Ne však v rovině hlavních favoritů. Demokratické primárky si pro sebe uzme s největší pravděpodobností Joe Biden, Donald Trump s přehledem opanuje ty republikánské, očekává se. Velké drama však stále není ze hry. Mnoho měsíců se skloňují zdravotní stav Bidena i řada soudních procesů, ve kterých je hlavním aktérem Trump.

Americká média tak stále častěji nastiňují scénáře, na které by došlo, pokud by musel jeden z kandidátů odstoupit (bez ohledu na důvody). Co by se dělo dál? Klíčový je moment, kdy se tak stane. Politická divočina by však přišla v jakémkoli případě. Z jasně načrtnutého scénáře se rázem stane detektivka s nejasným koncem. Vytěžit by z ní mohly persony, o kterých se v souvislosti s prezidentským úřadem takřka nemluví. Za demokraty by například nebyla bez šance současná viceprezidentka Kamala Harrisová. Ale to předbíháme.