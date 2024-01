Exprezident Trump čelí čtyřem obžalobám, soud se letos vloží i do voleb

Nejvyšší americký soud rozhodne o účasti podnikatele a exprezidenta Donalda Trumpa v dalších prezidentských volbách. Například stát Colorado Trumpa diskvalifikoval z primárek na základě kauzy kolem vpádu jeho stoupenců do Kapitolu 6. ledna 2021.

Zvláštní výbor amerického Kongresu vyšetřující nepokoje v budově Kapitolu z 6. ledna 2021, v prosinci 2022 jednohlasně doporučil ministerstvu spravedlnosti obžalovat Trumpa celkem ze čtyř zločinů: napomáhání vzpouře, maření úředního řízení, spiknutí proti vládě Spojených států a spiknutí s cílem učinit nepravdivé prohlášení.

Výbor tehdy uzavřel vyšetřování Trumpova jednání jako prezidenta v době, kdy jeho podporovatelé vtrhli do budovy washingtonského Kapitolu, kde se zákonodárci chystali potvrdit Trumpovu volební porážku ve volbách z listopadu 2020, ve kterých zvítězil Biden.

Trumpovi příznivci v lednu 2021 na několik hodin ovládli budovu Kapitolu. V důsledku chaosu při vpádu výtržníků do Kongresu zemřelo pět lidí a demokraté se následně rozhodli zahájit proces tzv. impeachmentu i přesto, že do konce Trumpova funkčního období zbývaly necelé dva týdny. Do dějin se tak 45. prezident USA mimo jiné zapsal i jako první hlava státu, která dvakrát čelila ústavní žalobě.

Poprvé to bylo v prosinci 2019 za možné zneužití pravomocí a obstrukce vůči Kongresu v souvislosti s údajným nátlakem na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby Kyjev vyšetřoval syna tehdejšího favorita demokratů na nominaci do prezidentských voleb Bidena. V obou případech byl Trump shledán nevinným.

Podle informace agentury Reuters z loňského ledna dědicové zesnulého policisty Briana Sicknicka z Kapitolu zažalovali Trumpa kvůli roli, kterou v policistově smrti údajně hrálo prezidentovo jednání. Policista 6. ledna 2021 bránil budovu Kapitolu a následujícího dne zemřel poté, co prodělal sérií mozkových mrtvic.

Exprezident Trump v současnosti čelí celkem čtyřem žalobám. První se týká uplácení modelky Karen McDougalové a pornoherečky Stormy Daniels. V době vrcholící prezidentské kampaně v roce 2016 jim měl Trump zalatit v přepočtu celkem 6,2 milionu korun.

Tehdejší Trumpův osobní právník Michael Cohen tvrdí, že transakce se odehrály na Trumpův pokyn s cílem koupit si jejich mlčenlivost o románcích s Trumpem. Cohen byl později odsouzen za porušení pravidel financování politických kampaní a další zločiny. Trump intimní styk s pornoherečkou i modelkou popíral.

Velká porota se podle médií zabývá podezřením, že se jednalo o nelegální výdaj na kampaň. Exprezident přitom čelí podezření, že platby sám financoval, načež transakce zamaskoval jako „právní výdaje“.

Manhattanská prokuratura loni v březnu odhlasovala obvinění Trumpa v této věci, stal se tak prvním trestně stíhaným prezidentem v historii USA. Kromě pornoherečky Stormy Daniels a McDougalové státní zástupce Alvin Bragg zmínil i platbu 30.000 dolarů (660.000 Kč) pro vrátného z Trump Tower, který tvrdil, že Trump má nemanželské dítě.

Trump se podle Bragga pokusil podvodnými finančními záznamy zakrýt svou roli v transakcích a účastnil se spiknutí s cílem podkopat integritu prezidentských voleb. Proces v kauze peněz pro Stormy Daniels má začít letos 25. března. Za každý z celkem 34 bodů obžaloby hrozí Trumpovi čtyři roky vězení - teoreticky by mu tedy mohl soud vyměřit až 136 let za mřížemi.

Dalších 37 bodů má obžaloba americké prokuratury, která Trumpa viní z přechovávání utajovaných dokumentů. Trump je, v některých bodech společně se svým osobním asistentem Waltem Nautou, obviněn mimo jiné z maření spravedlnosti a držení utajovaných informací, z nichž některé se týkaly vojenských operací a vojenských kapacit jiných států.

Některé z těchto informací, konkrétně mapu vojenské operace, Trump podle prokuratury vědomě sdílel s neoprávněnou osobou. Koncem července prokuratura rozšířila obvinění proti Trumpovi v kauze utajovaných dokumentů. Prokurátoři jej nově mimo jiné viní z pokusu smazat záznamy z bezpečnostních kamer v jeho floridském sídle, které vyšetřovatelé požadovali.

Trumpovi po konci prezidentství v lednu 2021 vznikla povinnost odevzdat veškeré utajované dokumenty a takzvané prezidentské záznamy Národnímu archivu USA. Trump však některé dokumenty odevzdal se značným zpožděním a některé neodevzdal vůbec, v jeho floridském sídle je agenti FBI našli v srpnu 2022. Mezi tisíci nalezených dokumentů byla zhruba stovka označených jako „tajné“ nebo „přísně tajné“.

Trump považuje vznesená federální obvinění v kauze neoprávněného přechovávání utajovaných dokumentů za „odporné zneužití moci“ a „zásah do voleb“. U soudu v Miami 13. června prohlásil, že se cítí být nevinný ve všech 37 bodech federální obžaloby. Soudní proces začne letos 20. května.

Federální soud Trumpa loni obvinil také kvůli jeho snahám zvrátit výsledky voleb 2020. Velká porota politika obvinila ve čtyřech bodech, konkrétně jde o spiknutí s cílem podvést americkou vládu, pokus připravit voliče o jejich právo na spravedlivé volby, maření úředního procesu a spiknutí s cílem zmařit úřední proces.

Pětačtyřicetistránkový soudní dokument uvádí, že Trump byl po volební prohře „odhodlaný zůstat u moci“ a plánoval spiknutí, kterým chtěl podkopat „základní demokratické principy americké federální vlády, konkrétně proces hlasování, sčítání hlasů a potvrzování výsledků v prezidentských volbách“.

Trump, kterému v případě usvědčení hrozí ve čtyřech bodech obžaloby až pět, dvakrát dvacet a deset let vězení, před washingtonským soudem 3. srpna všechna obvinění odmítl. Na konci srpna bylo rozhodnuto, že soud v této věci začne letos 4. března.

Nakonec bývalá novinářka magazínu Elle Jean Carrollová v listopadu 2022 rozšířila svoji žalobu proti Trumpovi a zažalovala jej za sexuální napadení. Carrollová Trumpa poprvé zažalovala v roce 2019 za pomluvu. Ve své knize Trumpa obvinila, že ji v 90. letech znásilnil v převlékací kabince v obchodě s oblečením v New Yorku naproti jeho mrakodrapu Trump Tower.

Trump na obvinění reagoval prohlášením, že Carrollová je lhářka, a řekl, že k incidentu dojít nemohlo, protože ona „není jeho typ“. Carrollová v reakci Trumpa zažalovala za pomluvu. Soud v New Yorku loni v květnu v občanskoprávním sporu Carrollové přiznal odškodné v celkové výši pět milionů dolarů za sexuální zneužití a pomluvu.

Carrollová nyní požaduje po americkém exprezidentovi dalších deset milionů dolarů za výroky, které pronesl po vynesení verdiktu. Trump v červnu zažaloval Carrollovou za pomluvu. Druhý proces, v němž Carrollová žaluje zase exprezidenta Trumpa za pomluvu, má začít letos 15. ledna. Druhý proces se týká Trumpova vyjádření ve stejném duchu, pouze z jiného období.