Je to muž, kterého svět potřebuje, řekl o Trumpovi britský expremiér Johnson

Johnson Trumpa podpořil ve svém týdenním sloupku, který pravidelně zveřejňuje pro britský deník Daily Mail. „Jednoduše nevěřím tomu, že Trump Ukrajince zavrhne; naopak mu došlo, že s Putinem už žádná dohoda nebude možná a díky tomu pomoc Ukrajině ještě zdvojnásobí a poskytne Ukrajině to, co potřebuje k vítězství,“ uvedl Johnson. Informaci přinesl portál The Guardian.

Zároveň ve svém komentáři dodává, že nechce kritizovat Bidena ani adorovat Trumpa. Spíše podle svých slov nevěří tomu, že by republikánský kandidát, jako je Trump, zradil svou zemi a nechal Rusko mocensky triumfovat na Ukrajině. „Díky Trumpovi máme velkou šanci, že Západ bude silnější a celý svět stabilnější,“ prohlašuje Johnson.

Donald Trump však dlouhodobě kritizuje podporu, kterou USA Kyjevu poskytuje. V politických debatách zmiňuje i své dlouhodobě velmi dobré vztahy s Putinem. Právě proto současná americká administrativa, ale i vedení NATO či vláda v Kyjevě počítají s tím, že pokud do prezidentského křesla opět usedne, Spojené státy podporu Ukrajině sníží.

Současný prezident USA Joe Biden nyní naléhá na Kongres, aby schválil další balík pomoci Kyjevu ve výši 60 miliard dolarů (přes 1,3 bilionu korun). Americký portál CNN podotýká, že administrativa si uvědomuje, že jde patrně o poslední možnost, jak doručit Ukrajině nové finanční prostředky před letošními volbami v USA.

Jak se ukončuje válka

Trump se v minulosti do Bidena mnohokrát pustil právě kvůli pomoci Ukrajině a zároveň se nechal slyšet, že on sám by dokázal válku zastavit do čtyřiadvaceti hodin. Blíže ovšem nespecifikoval, jak přesně by to chtěl udělat.

Trump v jedné z republikánských debat prohlásil, že především by se setkal s Putinem a s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, neprezentoval však konkrétní plán pro dosažení míru.

„Pokud budu prezidentem, vyřeším tuto válku za jeden den, za 24 hodin,“ řekl tehdy Trump.

Na Trumpův výrok reagoval i prezident Zelenskyj. Ten pozval prezidentského kandidáta přímo na Ukrajinu, aby se sám podíval, jak válka probíhá. „Ano prosím, Donalde Trumpe, zvu vás na Ukrajinu. Pokud opravdu dokážete zastavit válku během 24 hodin, myslím, že bude stačit přijet do Kyjeva, jsem tady kdykoliv k zastižení,“ sdělil tehdy podle The Guardianu Zelenskyj.