Praha obětovala Šanghaj za vztah s Tchaj-pejí. Ta však drží i s Šanghají

Server South China Morining Post popisuje starostu Tchaj-peje jako „samorosta“ s velmi efektivní komunikační strategií na sociálních médiích. Například v roce 2018, když usiloval o znovuzvolení, udělal rapové video, které se rychle stalo virálním a přineslo mu popularitu u mladých lidí.

Kche Wen-Čen byl považován za horkého kandidáta na prezidenta. V letošních lednových volbách se rozhodl nekandidovat, očekává se však, že v roce 2024 kandidátem bude. Jako starostové města začínali i tři předchozí prezidenti.

Bývalý chirurg Kche Wen-Če v srpnu založil politickou stranu Taiwanskou lidovou stranu (TPP). V letošních lednových volbách si politický nováček nevedl špatně. TPP získala 11,2 procenta hlasů.



Politický program TPP nikdo v podstatě nezná. Podle analytiků je strana soustředěná kolem kultu osobnosti populárního starosty.

Kche Wen-Če ji založil s tím, že chce změnit tchajwanskou politickou kulturu a nabídnout lidem „jinou možnost“, než kterou nabízí vládnoucí Demokratická pokroková strana (DPP) a hlavní opoziční síla, Národní strana (Kuomintang - KMT). Zatímco DPP prosazuje nezávislost Tchaj-wanu na Číně, KMT je považována za propekingskou.

Podle DPP je propekingský i Kche Wen-Če. Starosta ohledně soužití Tchaj-wanu a Číny zastává názor, že „obě strany jsou jedna rodina“. DPP to považuje za nebezpečné přejímání oficiálního čínského stanoviska, které prosazuje doktrínu „jedna země, dva systémy“.

Kche Wen-Če v prosinci řekl, že Čína má příliš vlastních starostí na to, aby se starala o Tchaj-wan. Narážel při tom na protesty v Honkongu a zpomalující výkon čínské ekonomiky. Podle něj USA, nejdůležitější mezinárodní podporovatel, nikdy nedovolí, aby Čína převzala Tchaj-wan.

Starosta tvrdí, že Tchaj-wan může mít blízké vztahy s USA a zároveň být přátelský k Číně. „Chybějící kontakt s Čínou může být nebezpečný,“ varoval Kche Wen-Če, podle něhož je současný vládní postoj k Číně příliš tvrdý. „Ať nám Číňané závidí život na ostrově,“ řekl Kche Wen-Če v rozhovoru pro zpravodajskou agenturu CNA s tím, že právě to je „klíč k přežití Tchaj-wanu.“

Kche Wen-Če stojí za řadou obchodních iniciativ ve veřejném a soukromém sektoru, které sbližují Tchaj-pej s čínskými protějšky. V červenci minulého roku navštívil Šanghaj na každoročním fóru pořádaném oběma městy v době, kdy byla diplomatická setkání výrazně omezena. Server South China Morning Post tvrdí, že Kche návštěvou zkoušel reakci voličů na své pokusy o sblížení se s Čínou. Kche sám přiznal, že mu setkání mohlo u voličů uškodit.

Kche Wen-Če se zeúčastnil setkání pod patronátem tchajwanského ministerstva zahraničí, ale se svolením tchajwanské Rady pro pevninské záležitosti, která se zaměřuje na vztahy Tchaj-wanu s Čínou. Rada mu povolila cestu s tím, že se nesmí dotknout žádných politických témat.



„Byli velmi nervózní, když se mnou mluvili,“ okomentoval Kche Wen-Če setkání pro agenturu Reuters. Podle něj jsou čínští představitelé na schůzkách vždy velmi úzkostliví. „Jako kdyby měli zmizet ze světa, když udělají chybu,“ dodal se smíchem.

Podle kritiků starosty čínská média o jeho politických kampaních referovala pozitivně, což má naznačovat, že jej vnímají jako „svého člověka“. Podle docenta čínských studií Gregoryho Coutaze z Čínské kulturní univerzity v Tchaj-peji se však Čína se zatím nerozhodla, zda je Kche Wen-Če její člověk. A spojení s českým primátorem Hřibem ho může z hlediska čínského režimu poškodit.

Napjaté vztahy

Vztahy mezi Tchaj-wanem a Čínou se zhoršily po nástupu tchajwanské prezidentky Cchaj Jing-wen k moci v roce 2016. Cchaj neuznává doktrínu „jedné Číny“. Peking, který považuje Tchajwan za své území, reagoval sérií trestů, například ekonomickým tlakem a zrušením řady oficiálních komunikačních kanálů.

Čínské pokusy donutit Tchaj-wan k poslušnosti však zřejmě mají opačný účinek. V zemi se rozšířily protičínské nálady, které využila Cchaj k drtivému vítězství v lednových prezidentských volbách. Získala 57 % hlasů, zatímco její hlavní vyzyvatel Chan Kchuo-jü, který prosazuje silnější příklon k Číně, obdržel podle volební komise jen 38 procent hlasů.

Čínská finanční metropole Šanghaj oznámila, že pozastavuje veškeré oficiální styky s Prahou poté, co české hlavní město podepsalo partnerskou smlouvu s tchajwanskou metropolí Tchaj-pejí. Čína dlouhodobě kritizuje primátora Hřiba za to, co považuje za vměšování se do čínské vnitřní politiky.

Vedení pražského magistrátu přerušení spolupráce s Šanghají za velkou ztrátu nepovažuje. Dosavadní 2,5 roku trvající vazby podle magistrátu nic podstatného hlavnímu městu Česka nepřinesly.