Čínská finanční metropole Šanghaj pozastavuje oficiální styky s Prahou

Partnerskou smlouvu o ekonomické, obchodní a kulturní spolupráci podepsali pražský primátor Zdeněk Hřib a starosta tchajwanského hlavního města Tchaj-peje Kche Wen-če v pondělí. Praha loni v říjnu ukončila sesterskou smlouvu s čínskou metropolí Pekingem kvůli sporu o vyškrtnutí klauzule, že Praha uznává politiku jedné Číny.

Starosta Kche Wen-Če přitom nepatří k zastáncům nezávislosti Tchaj-wanu. Při své loňské návštěvě Šanghaje uvedl, že Čína i Tchaj-wan jsou součástí jedné rodiny. V roce 2024 bude pravděpodobně kandidovat na prezidenta.



Tchaj-wan je pro Číňany nejcitlivější diplomatickou záležitostí. Čína považuje Tchaj-wan za jednu ze svých provincií a hrozí mu vojenským zásahem v případě vyhlášení samostatnosti. Tchaj-wan přesto funguje od roku 1949 de facto nezávisle, má vlastní vládu a demokratické zřízení, zatímco v Číně pokračuje režim jedné strany.



Litujete toho, že Praha přišla o dobré vztahy s kontinentální Čínou?

ANO 1411 NE 5376

Vláda Šanghaje v prohlášení uvedla, že pražské vedení udělalo mnoho chybných kroků ohledně klíčových otázek týkajících se Číny, jako je například Tchaj-wan. „Svévolně se vměšuje do čínské vnitřní politiky a veřejně se staví proti principu jedné Číny. Vláda města Šanghaj a jeho lid proti tomu důrazně protestují,“ uvedla šanghajská vláda.

Vzhledem k tomu, že už neexistují nezbytné politické předpoklady, pozastavuje Šanghaj s okamžitou platností všechny kontakty s Prahou, dodalo šanghajské vedení.



Naopak nás do čínských vnitřních záležitostí zatahovali

„Čínskou vnitřní politiku v Praze neřešíme od okamžiku, kdy byla zrušena partnerská smlouva s Pekingem, která nás do ní naopak zatahovala. Téma jedné Číny se má řešit na ministerstvu zahraničí a nikoliv v partnerské smlouvě mezi Prahou a Pekingem,“ reagoval v úterý Hřib prostřednictvím své mluvčí Martiny Vackové. „Usilujeme o partnerské vztahy se zahraničními metropolemi, které jsou založené na vzájemném respektu a zároveň jsou oboustranně výhodné a apolitické,“ dodal.

„Spolupráci se Šanghají se nebráníme, ale dosavadní spolupráce spočívala pouze v tom, že společnost Home Credit zaplatila školení šanghajských záchranářů od pražské záchranky. Za to se čeští záchranáři učili přistávat na mrakodrapech, což není v Praze zrovna využitelné. Praktický dopad na Prahu je nyní tedy ten, že Home Credit už nebude moci používat pražskou záchranku jako sponzorský dárek v rámci svého byznysu se spotřebitelskými půjčkami v Číně,“ upozornil.

„Tchaj-pej je nám velikostně i hodnotově mnohem blíže než Šanghaj a již jsme se shodli na konkrétních projektech spolupráce. Nejde jen o luskouna a výměnné pobyty studentů, ale i o ekonomickou spolupráci. Kromě memoranda o povýšení vztahů mezi Prahou a Tchaj-pejí na úroveň sesterských měst bylo včera na Staroměstské radnici také podepsáno memorandum mezi zoologickými zahradami a memorandum týkající se oblasti turismu. Memorandum o spolupráci v technologické oblasti podepsala i tchajwanská firma Mitac a česká firma Monet+,“ uzavřel Hřib.

Na situaci reagovalo i ministerstvo zahraničí. „Protesty čínské strany proti uzavření partnerské smlouvy mezi Prahou a Tchaj-pejí opakovaně na pracovní úrovni registrujeme,“ uvedla tisková mluvčí Zuzana Štíchová. O žádném konkrétním odvetném kroku však informace nemá, cílem České republiky podle ní zůstává prosazovat své ekonomické zájmy vůči všem partnerům.



Praha s Šanghají uzavřela partnerství v květnu 2017. Cílem bylo posílení spolupráce v ekonomické a kulturní oblasti.

ODS kritizuje Hřiba

„Pan primátor svými zahraničními aktivitami, do kterých mu vůbec nic není, dlouhodobě poškozuje naši zemi a nepostupuje v souladu s Ministerstvem zahraničí. Primátor má opravovat chodníky a nedělat zahraniční politiku,“ reagovala předsedkyně klubu zastupitelů za ODS Alexandra Udženija, která za předešlého vedení podpořila sesterskou smlouvu s Pekingem.



Naopak podle předsedy hnutí STAN Jana Farského se nic neděje. „A jestli to má být ze strany Číny trest za to, že se nechováme jako jejich vazalové, tak je to jen dobře. Jsme suverénní svobodný národ a Čína nám nebude nakazovat s kým spolupracovat,“ dodal.



Redakce iDNES.cz oslovila i ostatní politické strany o vyjádření.

Co znamená partnerství

Praxe partnerských měst se traduje v Evropě od konce druhé světové války a postupně se rozšířila mezi světadíly. Pražský magistrát na svých stránkách uvádí, že před rokem 1989 česká metropole uzavřela řadu smluv, které vyplývaly z tehdejší politiky spolupráce v rámci socialistického tábora, případně mezinárodní pomoci socialistických zemí rozvojovým státům.

Od 90. let minulého století Praha postup revidovala – řada smluv nevykazovala praktické využití a tak se snažila další spolupráci spojovat s konkrétnějšími projekty. To se jí daří spíše v Evropě, zejména v Německu. Naopak spolupráce například s asijskými městy je v tomto srovnání skoro ryze symbolická.