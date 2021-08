Amerika utratila 83 miliard dolarů na vybavení afghánských vládních sil, které už neexistují. Zato jejich výzbroj ano, ta se přesunula do rukou bojovníku Tálibánu. Povstalcům padlo do rukou vybavení celé armády včetně desítek letadel nebo vrtulníků Black Hawk. A to není zdaleka vše.