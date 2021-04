Nechtěli do školy. Studenti zfalšovali covid testy, izolovali celou třídu

Tři studenti střední školy Kirschgarten v Basileji zfalšovali SMS zprávy ze švýcarské covidové aplikace trasování kontaktů, napsal švýcarský deník Blick.

To donutilo dalších přibližně 25 studentů třídy nastoupit do desetidenní karantény. Incident se stal krátce před březnovými jarními prázdninami a dotkl také učitelů, kteří museli nechtěně odejít do domácí izolace.

„Není to jen dětinský žert, jde o vážný případ,“ řekl pro deník Blick mluvčí basilejského vzdělávacího zařízení Simon Thiriet.

Škola hodlá na studenty podat trestní oznámení za falšování úředních zdravotních dokumentů, vyloučit je ale v plánu nemá.

Thiriet sice uvedl, že studenti jsou v době pandemie v těžké situaci, ale to je ale neospravedlňuje k takovému chování.