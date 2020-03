Ficův pád. Expremiér přichází o papalášské výhody, sebrali mu i ochranku

Úderem pondělní půlnoci ztratil Fico bodyguardy, na které byl zvyklý téměř čtrnáct let. Poprvé je dostal v roce 2006, kdy se stal premiérem. Od své rezignace po vraždě novináře Jána Kuciaka před více než dvěma lety na ně měl nárok ještě devadesát dnů. Přesto ho hlídali až dosud.

Doprovod mu pravidelně prodlužovala Ficova stranická kolegyně a dnes už bývalá ministryně vnitra Denisa Saková. Pro ochranu lídra Směru podle ní stále byly objektivní důvody, například výhrůžky. Nyní zřejmě pominuly.

Podle Denníku N nový šéf resortu Roman Mikulec totiž Ficovi státem hrazenu ochranku odebral. Sám expremiér ještě loni tvrdil, že „existuje milion důvodů“ pro to, aby u něj ochránci dál sloužili. Nyní tvrdí, že ukončit spolupráci s úřadem na ochranu ústavních činitelů bylo nezbytné.

„Nepřeji si být pod kontrolou pana Matoviče,“ uvedl. Co nedodal, je zda si najme soukromou agenturu, která by ho chránila. Pokud by si ji v posledních téměř dvou letech platil sám, vyšla by ho na víc než 250 tisíc eur (6,7 milionu korun), napsal před časem server Sme.

Nový premiér Igor Matovič posléze informace médií potvrdil. „Zbytečné mrhání statisíců a bezbřehé papalášství skončily,“ napsal na sociálních sítích:

Ochranka není to jediné, co už někdejší nejmocnější muž Slovenska od nového kabinetu nedostal. Vedení parlamentu také hned po volbách odmítlo Ficův požadavek, aby lídři stran dostali parkovací místo v garáži u Národní rady, kam mají přístup jen předseda a místopředsedové sněmovny.

Chtěl se tak vyhnout setkáním s novináři před hlavním vchodem. Ani to se mu nepovedlo. „Asi zapomněl, jak se k nám choval – teď je překvapený,“ vyjádřil se tehdy k Ficovu rozladění budoucí předseda parlamentu Boris Kollár. Ten v čele Národní rady vystřídal Andreje Danka, který svému koaličnímu partnerovi parkování poskytoval, přestože na něj Fico neměl nárok.

Nyní se tak zdá, že Ficovy zlaté časy skončily. Do dražby brzy půjde i luxusní byt v Bratislavě, který si šéf Směru téměř osm let pronajímal od usvědčeného a odsouzeného daňového podvodníka Ladislava Bašternáka. Sousedem mu v komplexu Bonaparte byl třeba Marian Kočner, který si podle obžaloby objednal Kuciakovu vraždu.

Fico sídlo o ploše 377 metrů čtverečních, se dvěma terasami a výhledem na Bratislavský hrad po veřejné kritice opustil loni v létě. Od té doby je jeho adresa neznámá. Ještě než odešel, dal si záležet na tom, aby nikdo nemohl poznat, na jak vysoké noze žil. Z apartmánu je totiž holobyt.

Nejenže chybí drahý italský nábytek a veškeré vybavení, z bytu podle Denníku N zmizely i kuchyňská linka, umyvadla, vana, vodovodní baterie, lustry, zárubně či mramorové desky. Na krbu už není obložení, z podlah někdo dokonce vytrhal parkety.

Naposledy Směr po působení v opozici lámal rekordy

Předseda donedávna nejsilnější politické strany na Slovensku se stáhl do ústraní už před volbami do parlamentu, ve kterých vsadil na volebního lídra a předsedu vlády Petera Pellegriniho. Ten platí za jednoho z nejoblíbenějších politiků a jeho image skandály kolem Kočnera nepoškodily tolik jako Fica.

Přesto to na úspěch nestačilo, Směr volby po dvanácti letech prohrál. Fica to k rezignaci nepřimělo, vždyť se přece neúčastnil kampaně. „Chci být dál předsedou levicové strany,“ řekl. Směr zamířil do opozice, kde prakticky nemá konkurenci – kromě směráckých poslanců už v ní jsou jen krajně pravicoví kotlebovci – a může znovu posílit, varují politologové.

Současné vládě chce poražená partaj rozhodně šlapat na paty. „Nebudeme dělat šaškárny jako pan Matovič, ale budeme profesionálně, odborně pracovat v Národní radě Slovenské republiky,“ varoval Fico. Díky dlouhodobému vládnutí mají jeho poslanci zkušenosti i velkou sumu informací.

„Směr může z této situace preferenčně spíš získat. Zda to bude jen z krátkodobého, nebo i dlouhodobého hlediska, je však otázka,“ uvedl pro Denník N ředitel agentury Focus Martin Slosiarik, podle kterého vnímání politiků voliči nyní ovlivňuje hlavně pandemie koronaviru.

A v této souvislosti si Slováci zřejmě budou pamatovat, že se Pellegrini zvládnutí bezprecedentní situace věnoval do poslední chvíle, než vládu předal Matovičovi. U dalších voleb si ovšem mohou vzpomenout i na to, že zdravotníci po dobu jeho přítomnosti v čele vlády neměli ochranné pomůcky a sklady podle Matoviče Pellegrini odevzdal prázdné.

Když byl Směr v opozici naposledy, vyšel z ní tak silný, že další volby ovládl s rekordním ziskem 44 procent a čtyři roky mohl vládnout sám. Je otázka, zda se to dá zopakovat a zda to znovu dokáže Fico. Podle sociologa Pavla Haulíka si strana musí vyjasnit, jestli chce být tradiční sociální demokracií evropského střihu, anebo spíš lidovou konzervativní stranou. „Část voličů patří právě do této kategorie,“ podotkl pro Webnoviny.sk.