Vědí, že přes mě pereš peníze, psala Ficova asistentka mafiánovi

Slovenská média upozorňují, že zveřejněná komunikace nutně neznamená, že by Fico osobně pomáhal mafii. Dopisování Troškové s Vadalou mu však ani příliš nepomáhá. Znovu totiž dokazuje, jak blízko k němu zločinci měli.

Kontroverzní podnikatel, kterého už italské soudy poslaly na devět let do vězení za pašování kokainu, si se svou bývalou milenkou psal dlouhá léta.

Většina zajištěných konverzací obsahuje soukromé záležitostí obou lidí a pochází z roku 2014, kdy Trošková Vadalovi například vyčítala, že kvůli němu nedostala práci.

„Vyšlo najevo, že přes mě pereš peníze! Mají mě v databázi jako tvého bílého koně,“ vmetla mu tehdy s tím, že takto se muž k milované ženě nechová a že od něj už nic nechce. „Mohla jsem mít skvělou práci a klid od idiotů. Kvůli tobě to všechno padlo a jsem bez peněz. Dej mi pokoj!“ psala mu.

Vadala popřel, že by ji tajná služba sledovala, a kontroval, že to on jí dal práci i peníze. „Dej si hlavu do pořádku. Já jsem směrák, nejsem opozice a nevidím důvod, proč by mi měli dělat intriky,“ odpověděl lámanou slovenštinou.

Rozhovory exmilenců ovšem neustaly ani v roce 2017, kdy už Trošková pracovala na slovenském Úřadu vlády přímo pod Ficem. Podle Denníku N tehdy tajné služby musely vědět, o koho se jedná.

Ke zprávám, které si Vadala se svou expartnerkou vyměňoval, se dostala mezinárodní síť investigativních novinářů OCCRP, do které patří také Investigativní centrum Jána Kuciaka. Právě zavražděný novinář ve svém posledním článku upozornil, že italský mafián Ficovu –⁠ a tehdy vládní –⁠ stranu Směr-SD veřejně podporoval.



„Víš, že mám rád Směr i premiéra, i když ho osobně neznám. Dvanáct let jsem za Směr bojoval a budu i dál, protože mnozí z nich jsou mí kamarádi,“ napsal Vadala také Troškové v srpnu 2017. Kontakty se svou kamarádkou se snažil využít, když právě potřeboval.

Ficovu asistentku například požádal o přímluvu ve chvíli, kdy chtěl na finanční správu v Michalovcích dostat svého člověka, protože měl v plánu dostat na Slovensko kamiony z Turecka s neznámým nákladem.

Trošková mu odepsala, že se mu pokusí pomoct. Nakonec se jí to však nepodařilo, píše server Sme. Italská policie také zachytila na čtyři sta telefonátů mezi Vadalou a Troškovou z doby, kdy už Trošková pracovala pro Fica nebo předtím jako asistentka pro jednoho z poslanců Směru.

Fico, který po posledních volbách i se Směrem skončil v opozici a na nejbližším sněmu se bude rozhodovat o jeho budoucnosti v čele strany, se ke zveřejněné komunikaci odmítl vyjádřit.