Kauzu Gorila rozkryl náhodou bývalý zpravodajec. Jsem chyba v systému, říká

Holúbek říká, že je i dnes pro slovenský stát nepohodlným člověkem. Kdyby se před čtrnácti lety nepřestěhoval do bratislavské Vazovovy ulice, žádná Gorila, která zničila kariéru někdejšího premiéra Mikuláše Dzurindy či ministra financí Ivana Mikloše, by nebyla.

Když zjistil, že se u jeho domu často vyskytuje černá vládní limuzína spolu s tehdejším ministrem hospodářství Jirkem Malchárkem a že k sousedům chodívá také Haščák, požádal svého nadřízeného ve Slovenské informační službě (SIS) o povolení odposlouchávat sousední byt.

Ten patřil Haščákově známému a pozdějšímu bodyguardovi ve finanční skupině Penta Zoltánu Vargovi. „Demokracie je tak na hov*o systém. Všechny ty kecy, že volič řekne... Volič je úplné hov*o. Neví nic. Fakt neví nic. O ničem neví nic. Neví, co je to HDP, co to jsou veřejné finance, nic. Ti lidi vnímají jen totální absolutní povrch,“ řekl tam Haščák Malchárkovi.

Budoucí premiér Fico zase kromě zlidovělé věty „dal bych si obyčejnou kolu“ poví třeba to, že „Fedor Flašík vybral 250 na stranu a osm nebo osmdesát si nechal“. Flašík byl pokladníkem Směru a Fico tak prozradil detaily možného nelegálního financování strany.



Zatímco se celé Slovensko baví nahrávkou o délce 39 hodin, kterou někdo poslal slovenským médiím a kromě informací známých ze spisu Gorila nabízí třeba Ficovo popíjení koly, šustění bankovek nebo Haščákovy milostné aktivity s Annou Bubeníkovou z Fondu národního majetku, Holúbek už se k ní nechce vracet.

„Pustil jsem si z ní asi minutu. Jestli vznikla v rámci akce SIS, musí zjistit policie. Na základě té jedné minuty to říct neumím, ale zní mi to zhruba tak jako nahrávka SIS,“ míní Holúbek. V pátek v rozhovoru pro deník Sme řekl, že si ani neumí představit jiný způsob vzniku záznamu než okopírováním jeho původní nahrávky.



Část z nahrávky Gorila:

Časem ze SIS začalo unikat, na čem Holúbek právě pracuje, a mocní se Gorilu snažili ututlat. Majitel konspiračního sídla Varga Holúbkovi údajně vyhrožoval. A v roce 2009 Holúbka z tajné služby propustili.

„Moje rodina je v ohrožení a mí šéfové se ke mně otočili zády. Zkusil jsem všechno, co jsem mohl, už nemám kam jinam jít,“ řekl podle Denníku N novináři Tomu Nicholsonovi.



SIS je zbytečná firma, říká po letech Holúbek

V roce 2011 se spis s přepisy hovorů z bytu ve Vazovově ulici dostal na veřejnost, která proti rozsáhlé korupci protestovala v ulicích. A i přesto, že se do bytu nejméně jednou podíval i Fico, v dalších volbách Směr uspěl a její předseda mohl slavit - s kolou v ruce.

Nahrávku z aféry policie loni objevila i u podnikatele Mariana Kočnera obviněného z objednání loňské vraždy novináře Jána Kuciaka. V této souvislosti unikl také záznam rozhovoru, ve kterém Kočner cepuje generálního exprokurátora Dobroslava Trnku za to, že chtěl nahrávkou Gorily vydírat Haščáka. Ten si přitom myslel, že si jedinou kopii koupil za milion eur právě od Kočnera.

Spletl se a nyní si ji může stáhnout každý. Kauza Gorila však není dodnes uzavřená. Důvod, proč k tomu ještě nedošlo, slovenská média vidí i v osobě speciálního prokurátora Dušana Kováčika, kterému se přezdívá 61:0 podle počtu dotažených případů pod jeho dozorem.



Kováčik totiž dozoruje i Gorilu. V pátek ho za jeho přístup k práci kritizovala i prezidentka Zuzana Čaputová. K samotné kauze řekla, že to, co se v posledních dnech dozvídá z médií, přesáhlo její představivost.

„Každý, kdo se zajímá o veřejné dění, tušil, že v našem státě máme problém s korupcí, vymahatelností práva a zneužíváním moci. Ale konkrétně kontury tohoto chování, arogance aktérů komunikace a jejich cynizmus překvapily určitě nejen mě,“ uvedla s tím, že není možné nevidět souvislost mezi probíranými kauzami a smrtí Kuciaka a jeho partnerky.

Slováci kvůli Gorile už několikrát znovu vyšli do ulic, naposledy v pátek. Několik tisíc lidí žádalo odchod Fica, Trnky i bývalé tajemnice slovenského ministerstva spravedlnosti Moniky Jankovské.

Zpravodajec Holúbek se ani přes soudní verdikt, že byl propuštěn neoprávněně, už do SIS nevrátil a dnes „pracuje s balíky, podobně jako na poště“. Sám sebe nazývá „chybou v systému“ a „nežádoucí osobou“ a svou kdysi domovskou tajnou službu považuje za zbytečnou firmu.

Míní, že už SIS nepoužívá odposlechy, protože „by se toho příliš dozvěděla“. Penta podle něj navíc měla jen smůlu, protože stejně se chovají všichni mocní. A ze strany státu chybí zájem něco skutečně vyšetřit.