Fico už rok není premiér, ale pořád má státní ochranku. Čelí kritice

„Mnozí ti, kteří vyhrožovali, byli identifikováni a zajištěni. Jeden vyhrožoval, že ho vyhodí do vzduchu a jako chemik to byl schopen udělat,“ uvedl na obhajobu Fica šéf parlamentního výboru pro obranu a bezpečnost Anton Hrnko.

Fico odstoupil z čela vlády v zájmu řešení politické krize po loňské vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky. Následně si uplatnil mandát poslance, kterým byl zvolen v parlamentních volbách v roce 2016 a který během působení ve funkci předsedy vlády v souladu s ústavou nevykonával.



Podle Sakové každá výhrůžka vůči Ficovi musí být prověřena, detaily k případu ministryně vnitra neuvedla. Dodala, že ochrana expremiéra je nadále prodlužována. Šéf parlamentního výboru pro obranu a bezpečnost Anton Hrnko, jež se ochrankou expremiéra zabýval, listu Pravda řekl, že se podařilo odhalit totožnost autorů vyhrůžek Ficovi.

Opoziční poslanec a člen zmíněného parlamentního výboru Gábor Grendel ale tvrdil, že Fico se navzdory prodloužení ochrany nechoval vždy tak, že by mu hrozilo nebezpečí. Jako příklad uvedl situace, kdy Fico sám řídil auto bez doprovodu ochranky nebo že ochranka čas od času nehlásila místa expremiérova pohybu. Další opoziční poslanec a exministr obrany Ľubomír Galko zase tvrdil, že pokud by Ficovi skutečně hrozilo nebezpečí, musela by být přijata razantnější opatření na jeho ochranu.

Sám Fico, který léta působí ve vysoké politice a který byl nejdéle sloužícím premiérem Slovenska, nedávno tvrdil, že existuje milion důvodů k pokračování jeho spolupráce se státní ochrankou.

Fico měl ze zákona nárok na ochranu devadesát dnů po skončení ve funkci premiéra. Další prodloužení ochrany pak podléhá rozhodnutí příslušných institucí. Doživotní ochranku mají na Slovensku podle zákona pouze prezidenti.

