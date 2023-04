Něha uprostřed chaosu. Město zapálil hokejový zmar, ležící pár uhranul svět

„Byl to naprostý chaos. Výtržníci zapálili dvě auta a pak jsem viděl, jak rozbili výlohu sousedního obchodního domu. V tu chvíli se na nás vrhli těžkooděnci. Když jsem přestal utíkat, všiml jsem si, že na ulici zůstali ležet dva lidé. V první chvíli jsem si myslel, že jsou zranění,“ popisuje situaci z června 2011 kanadský fotoreportér a autor snímku Richard Lam.

Nezvyklý výjev ho zaujal: Obvykle rušná ulice byla prázdná, až na objímající se pár a vzdalující se policisty v zásahové výstroji. Bylo to krátce poté, co hokejový tým Vancouver Canucks prohrál na domácím ledě sedmý finálový zápas Stanleyova poháru s americkým týmem Boston Bruins. Město bylo v plamenech.

Na pacifickém pobřeží Kanady na vysněné finále čekali dlouhých sedmnáct let, nejslavnější hokejový grál na světě jejich hráči zatím nad hlavy nezvedli nikdy. A teď jejich naděje zničili bostonští Medvědi pod vedením slovenského kapitána Zdena Cháry, s Davidem Krejčím a Tomášem Kaberlem na soupisce. Žal a vztek domácích fandů se vylily do ulic.

Teprve když dohasly ohně, začal se postupně skládat příběh, co se vlastně před Lamovým objektivem stalo. Ležící dvojici poznali na fotografii, jež se rychle začala šířit přes internet a sociální sítě, přátelé. Je na ní Australan v té době pobývající ve Vancouveru Scott Jones a jeho kanadská partnerka Alex Thomasová.

Oné noci sledovali zápas u přátel v centru Vancouveru a když vypukly nepokoje, byli na cestě domů. Ze zvědavosti se přitom připletli k pustošícímu davu a policisté, snažící se vyklidit ulici, je srazili k zemi.

„Byla to velmi vypjatá situace. Policie nás srazila na chodník a snažila se nás fyzicky přesunout jinam,“ řekl poté Jones pro kanadský zpravodajský server Global News. Thomasová podle něj v tu chvíli byla „dost hysterická“. „Nijak jsem o tom nepřemýšlel, jen jsem ji políbil, abych ji uklidnil,“ popsal situaci, kterou snímek zachytil.

„Byla jsem v tu chvíli vyděšená,“ řekla Thomasová, která ve třetím největším městě Kanady vyrostla, ale nikdy předtím tam podobné násilnosti nezažila. „Ve Vancouveru nepokoje nejsou. Bylo pro mě opravdu těžké si představit, že by se právě ve Vancouveru něco takového mohlo stát.“

Důležitější v tu chvíli byla večeře

Richard Lam pracoval jako fotoreportér na volné noze a pro agenturu Getty Images tehdy pokrýval sedmý finálový zápas. Po skončení pozápasových tiskových konferencí vyběhl ven, aby zachytil šílenství v ulicích. Od kolemjdoucího se dozvěděl, že obchodní dům Hudson’s Bay v centru města hoří, vydal se tedy tam.

V chaosu poté, co policisté začali přesouvat dav, udělal to, co z jeho fotografie učinilo ikonu: místo policistů zaostřil na ležící dvojici. „Nechtěl jsem udělat další snímek o policejní brutalitě. Tady naopak jeden člověk utěšuje druhého, který je možná zraněný. Je to něha uprostřed chaosu,“ řekl Lam. Z této scény v rychlém sledu vznikly tři snímky.

Pořízené fotografie kolem půlnoci téhož dne zběžně prohlížel. „Když jsem je viděl, říkal jsem si: Ale jo, to je docela hezké. Ale bylo to už dvanáct hodin od doby, kdy jsem naposledy jedl, a spíš jsem se v tu chvíli staral o to, co si dám k večeři,“ řekl Lam.

Lam si uvědomil, že vyfotil něco výjimečného, až druhý den, kdy ho v sedm hodin ráno vzbudil telefonát: snímek se začal šířit do světa. Brzy volal ředitel Getty Images, aby si ověřil pravost fotografie a ujistil se, že nebyla zinscenovaná. Lam mu poslal všechny snímky, které pořídil, a Getty následně zveřejnila celou sérii.

„Myslím, že právě díky tomu byl Jones identifikován. Na jedné z fotek zvedl hlavu a dívá se nahoru. Všimla si toho jeho sestra a poznala ho,“ vzpomíná Lam.

Fotografie se v posledním desetiletí několikrát objevila i v popkultuře. Snímek v roce 2016 například použila jako obal alba své dvacetileté retrospektivy „A Place for Us to Dream“ britská rocková skupina Placebo; dvojici pak poslala jeho podepsanou kopii. Letmo se fotografie také objevila v úvodních titulcích amerického seriálu Modern Love.

Lam se s dvojicí setkal a zůstávají v občasném kontaktu. Pár nyní žije v západoaustralském Perthu, kde má pivní bar. „Máme kopii této fotografie doma a pak také v baru ve Fremantle, který provozujeme,“ řekl Jones.

Thomasová „svůj“ tým Vancouver Canucks stále sleduje. Doufá, že pokud vyhrají Stanley Cup, vznikne nová ikonická fotografie, tentokrát ale za méně dramatických okolností.