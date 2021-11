Šéfka EK Leyenová letěla tryskáčem i 50 kilometrů. Vyzývá přitom k ekologii

Britský deník rovněž uvedl, že von der Leyenová na víc než polovinu svých oficiálních cest v pozici šéfky exekutivy Evropské unie využila soukromé letadlo, konkrétně na 18 z celkových 34 od prosince 2019. Tímto způsobem se podle deníku v minulosti přesouvala z Bruselu také na krátké vzdálenosti, například do Paříže či Londýna.



Let z Vídně do Bratislavy se uskutečnil letos v červnu, kdy šéfka EK v členských zemích EU postupně prezentovala schválení národních plánů obnovy po pandemii covidu-19. Po skončení jednání v Bratislavě ihned zamířila do lotyšské Rigy.

Šéf Asociace evropských daňových poplatníků Michael Jäger podle agentury DPA označil postup von der Leyenové za „ekologický hřích“, který „daňového poplatníka stojí mnoho peněz, mnoho času (...) a především mnoho důvěryhodnosti“.



Mluvčí Komise Eric Mamer pro německý bulvární deník Bild uvedl, že důvodem 19 minut trvajícího přeletu z rakouské do slovenské metropole byla náročná logistika.

„Předsedkyně měla při této cestě po odletu z Belgie navštívit sedm zemí za dva dny. Prověřovaly se alternativy, logisticky ale neexistovala žádná jiná možnost,“ uvedl mluvčí s tím, že vzhledem k pokračující cestě do Rigy nedávalo využití jiného dopravního prostředku smysl. Soukromé letadlo podle něj von der Leyenová využila kvůli dopadům pandemie na nabídku komerčních letů.