Klimatické delegáty přivezly desítky tryskáčů, kritici jim spočítali emise

Data společnosti Flightradar24 ukazují, že v době zahájení konference, kterého se zúčastnilo nejvíce politiků, přistálo na letišti v Šarm al-Šajchu přinejmenším 36 soukromých tryskáčů.

Dalších 64 letů s účastníky klimakonference přistálo v Káhiře. Podle společnosti ale nejsou zaznamenány všechny lety. Některé mohly mít omezené sledování, uvádí web BBC.

Klimaaktivistům se dokonce podařilo několik letů soukromých tryskáčů zastavit blokádou amsterdamského letiště Schiphol, než proti nim v neděli zasáhla policie.

Dva lety byly transatlantické z Atlanty a Washingtonu, devět letů z Velké Británie, další z mnoha zemí Evropy včetně Prahy. Česká delegace vyrazila speciálem, který byl podle účastníků letu „poloprázdný“.

Zatímco světoví lídři hovořili o klimatu, klimatičtí aktivisté kritizují, že letecký způsob dopravy má největší vliv na globální oteplování. Emise skleníkových plynů na jeden ujetý kilometr vyprodukované leteckou dopravou jsou výrazně horší než jakákoli jiná forma dopravy, uvádí BBC.

Jeden pasažér = 3 tuny emisí CO2

Nejčastěji použitý tryskáč, který do Egypta podle dostupných dat přiletěl, byl Gulfstream G650, který spotřebuje přibližně 1900 litrů paliva za hodinu letu. Při pět hodin dlouhém přeletu z Amsterdamu do Egypta to je 9500 litrů leteckého benzínu. Na každý litr spáleného paliva se uvolní 2,5 kg oxidu uhličitého (CO 2 ), tzn. jeden let tryskáče z Evropy na klimakonferenci do Egypta vyprodukoval přibližně 23 tun tohoto skleníkového plynu.

BBC navíc upozorňuje, že pro vypočítání skutečných emisních nákladů je třeba toto číslo násobit o 1,9, což zohlední další škodlivé emise mimo CO 2 vypouštěné letadly ve vysokých nadmořských výškách. Celková emise pro jeden Gulfstream je tedy 45,1 tuny ekvivalentu CO 2 . Při naplnění kapacity letadla, což je 15 osob, je každý cestující zodpovědný za tři tuny emisí oxidu uhličitého.

I když jsou dopravní letadla na komerčních letech násobně větší a mají větší spotřebu paliva, na stejné trase při plné kapacitě letu by činily emise přibližně půl tuny na osobu.

A jak na kritiku klimatických aktivistů reagují samotní politici? Gareth Redmond-King, vedoucí britské delegace, která do Egypta přiletěla vládou pronajatým Airbusem 321, to shrnul do jediné věty: „Emise z uvedených letů jsou zanedbatelné ve srovnání s dopadem rozhodnutí a závazků přijatých na těchto summitech,“ řekl na dotaz BBC.

Klimatická konference v Egyptě potrvá do 18. listopadu. Hlavními tématy jsou snižování emisí skleníkových plynů, přizpůsobování se změně klimatu, minimalizace a řešení ztrát a škod spojených s nepříznivými účinky změny klimatu a financování opatření na ochranu klimatu v rozvojových zemích.

Podle prohlášení české delegace je Česko připraveno snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů nejméně o 55 procent ve srovnání s rokem 1990, což je společný závazek všech zemí Evropské unie.

„EU je na cestě k tomu, aby se do roku 2050 stala prvním klimaticky neutrálním kontinentem a je snahou evropských zemí přesvědčit i další státy, aby tento směr následovaly. Evropská unie ale nesmí zůstat ve svém úsilí osamocena, nesmí nést sama náklady této politiky,“ uvedl premiér Petr Fiala.

Klimaaktivisté blokovali odlety soukromých tryskáčů z letiště v Amsterdamu.