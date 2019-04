Hora porodila myš, prohlásil Putin o Mullerově zprávě o ovlivňování voleb

Ruský prezident se k výsledkům vyšetřování vyjádřil poprvé od chvíle, kdy Mueller minulý měsíc předložil své závěry americkému ministru spravedlnosti Williamu Barrovi. Putin v úterý prohlásil, že konspirační teorie demokratů týkající se prezidentské kampaně pouze reflektují jejich neschopnost přijmout finální výsledek voleb, ze kterých vzešel jako vítěz republikán Donald Trump.



„Od začátku bylo jasné, že to skončí takhle. Hora porodila myš,“ prohlásil ruský prezident podle listu The Guardian.

Dosud nezveřejněná Muellerova zpráva podle ministerstva spravedlnosti nepotvrdila spiknutí Trumpova volebního štábu s Moskvou, ani ruské snahy o ovlivňování výsledků voleb.

Téměř dva roky trvající vyšetřování však odhalilo pokusy o nabourání do emailových schránek demokratů nebo šíření dezinformací na sociálních sítích. Americké úřady v souvislosti s tím obvinily pětadvacet Rusů. Putin v úterý zopakoval, že se nikdo z ruské vlády před třemi lety nešel s Trumpem v rámci jeho obchodní návštěvy Moskvy.

„Od začátku jsme říkali, že tato notoricky známá komise vedená panem Muellerem nic nenajde. Nikdo to neví lépe než my. Rusko nezasahovalo do žádných amerických voleb. Je to absurdní,“ rozohnil se Putin na arktickém fóru v Petrohradu. „Mezi Trumpem a Ruskem nevznikla žádná dohoda, kterou se vyšetřovatel Mueller snažil najít,“ dodal ruský prezident.

Putin označil tvrzení o tajné dohodě mezi Trumpem a Ruskem za naprostý nesmysl zaměřený na domácí publikum s cílem ovlivnit politiku ve Spojených státech. Politické napětí v USA se podle něj nezmenšilo ani po zveřejnění výsledků Muellerova vyšetřování a Trumpovi nepřátele proto hledají nové záminky, jak na amerického prezidenta zaútočit.

„Podívejte se na to, co se děje. Co dělají skupiny, které útočí na legitimně zvoleného prezidenta? Nesouhlasí s volbou amerického lidu. Je to krize politického systému, jakou jsme v historii USA nikdy neviděli,“ uvedl Putin. Podle něj přední demokraté nadřazují zájmy strany nad zájmy národa.



„Nebráním prezidenta Trumpa, máme mnoho neshod. Jeho vláda zavedla vůči Rusku řadu sankcí, se kterými nesouhlasíme a nikdy je nepřijmeme, protože je považujeme za kontraproduktivní,“ řekl Putin, který doufá ve zmírnění partyzánských bojů ve Washingtonu.

Rusko a USA se poté podle něj mohou zaměřit na společné zájmy, jako je kontrola jaderných zbraní nebo boj proti terorismu a změně klimatu.

Na otázku, jestli by Rusko uvítalo Trumpovo znovuzvolení v roce 2020 Putin odpověděl, že Moskva bude respektovat volbu amerického lidu. „Pokud se Rusko a Spojené státy vrátí k plnohodnotnému dialogu o problémech celého lidstva, uvidíme to moc rádi,“ uzavřel Putin.

